A sus 51 años Mayrín Villanueva sorprende a sus fans al mostrarse haciendo Pilates

Mayrín Villanueva siempre ha tenido una escultural figura, y aunque no publica con mucha frecuencia en su cuenta de Instagram ahora complació a sus fans mostrando en dos imágenes cómo se ejercita practicando Pilates. El mensaje que escribió en uno de sus posts fue: “El mejor ejercicio de mi vida”.

A sus 51 años la bella actriz mexicana luce espectacular, y en esa red social (donde tiene más de dos millones de seguidores) publica fotos que la muestran durante los viajes que hace cuando su apretada agenda de trabajo lo permite. Otra de sus pasiones es esquiar, y lo presumió en un video. View this post on Instagram A post shared by Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva)

Actualmente Mayrín lleva uno de los papeles protagónicos en la telenovela “Vencer la ausencia”, cuyas grabaciones ya concluyeron. Su nuevo proyecto es un programa de comedia titulado “¿Es neta, Eva?” que podría estrenarse en México este otoño. View this post on Instagram A post shared by ¿Es Neta, Eva? (@esnetaeva) View this post on Instagram A post shared by ¿Es Neta, Eva? (@esnetaeva)

