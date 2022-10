Cazzu encarama la pierna en el baño, muestra la tanga hilo en Instagram y dice: “Sacudíme el 38”

Cazzu tiene a todo el mundo enloquecido y sobretodo a sus fans de Instagram. Sin miedo a nada, la novia de Christian Nodal encaramó la pierna en el top del baño, abrió su sudadera y presumió una tanguita mínima que tenía puesta. Por supuesto no puso reparo en lanzar una de las frases de sus canciones: “… Y si vos sos mi rocho, sacudíme el 38“.

La cantante de género urbano, Cazzu, estuvo presentándose en el Luna Park de Argentina y luego en Montevideo. Ahí causó todo tipos de sensaciones con un hilo dental bien pequeñito. Sin embargo el atuendo era como una especie de vestido de novia blanco pero con un estilo más gótico. Pero eso no fue nada comparado a ver a la novia de Nodal con la pierna montada y vistiendo solo una tanga hilo dental en el baño. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial) View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Justo una de las cantantes más queridas para Cazzu, Emilia Mernes, le dejó un mensaje en Instagram: “Y esa perra”. Christian Nodal no se quedó atrás y le dejó un emoji con ojitos de corazón. Los tatuajes de una de las más importantes exponentes del trap también fueron presumidos por la misma. Al igual que al intérprete de “Botella a Botella” le fascina el arte en la piel. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

A pesar de lucir increíblemente sensual, la argentina recibió críticas de nuevo en su rostro por lucir “diferente”. Hasta ahora ella no ha hecho referencia de si efectivamente se realizó algún tipo de procedimiento estético, pero todo parece indica que su único cambio fueron las cejas. Sus fans más fieles le respondieron a los haters de la cantante afirmando: “Con ese cuerpazo ¿quién se fija en su cara?” View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

