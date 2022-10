Diputada defiende su oficio de trabajadora sexual tras compartir un video porno

Tremenda polémica provocó María Clemente García, diputada trans de Morena, después de compartir a través de su cuenta oficial de Twitter un video sexual suyo.

Lejos de asegurar que fue un accidente, alguien la hackeó o simplemente bajar la grabación, la legisladora dejó claro que ella se dedica a producir pornografía y su oficio es “ser puta”.

Y es que señaló que los demás integrantes de la Cámara de Diputados tienen otras actividades o profesiones fuera de sus horas de trabajo, por lo que ella tiene el derecho a ejercer ese oficio.

“Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”, expresó en un encuentro de medios.

“Es pornografía, no puede ser tomado, es pornografía. Yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía; por eso lo hago, porque me pagan”, añadió al momento de señalar que presentará una una iniciativa para regular el trabajo sexual.

“Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Arizmendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Por qué sigue trabajando?”, resaltó.

La integrante de Morena afirmó que el video y su oficio no afectan su labor legislativa, por lo que no tendrían por qué criticarla y mucho menos discriminarla.

“En el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos; siguen yendo a sus ranchos los que son campesinos. ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo haré lo mismo”, aseveró.

