En microbikini de animal print Carmen Villalobos acapara las miradas desde un lugar secreto

Luego de que el reality show “Top Chef VIP” terminara sus grabaciones Carmen Villalobos se ha tomado un merecido descanso. Sólo que en esta ocasión no quiso revelar el lugar al que se fue de vacaciones, aunque sí compartió con sus seguidores en Instagram una foto en la que aparece usando un microbikini de animal print, complementándola con el mensaje: “Besos desde mi lugar de desconexión. Para que no me extrañen tanto”.

En otras imágenes (que han acumulado más de 456,000 likes) la bella actriz colombiana posó mientras descansaba en un camastro, presumiendo su escultural cuerpo en un bikini estampado y dando así la bienvenida al mes de octubre.

El vestido con el que Carmen Villalobos acudió hace unos días a la entrega de Premios Billboard (plateado y con aplicaciones) causó sensación entre sus fans, y ella lo modeló en un video mostrándose muy sensual. Tras sus vacaciones ya tiene un nuevo proyecto como conductora: la nueva temporada del programa de televisión “Escuela imparables”, en el que de nuevo buscará a talentosas empresarias. View this post on Instagram A post shared by Alicia 🧉🦋 (@cvillaloboss.thequeen) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

