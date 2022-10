En microtanga de hilo, Isabel Madow presume su retaguardia y anuncia su sitio VIP

Isabel Madow ha subido la temperatura al máximo, publicando en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece de espaldas y luciendo su retaguardia. Para la ocasión optó por un conjunto de lencería en color morado, y esa fue su manera de recordarle a sus seguidores que hoy está cumpliendo 49 años.

Durante mucho tiempo la bella actriz mexicana estuvo publicando en esa red social fotos y videos que atrajeron a sus fans, pero con poca producción. Uniéndose al extenso grupo de famosas que ofrecen contenido exclusivo, ahora Madow ha regresado con todo, exponiendo su escultural figura en sexys atuendos, entre los que destacan disfraces.

Todo ello ha dado pie a que -a través de sus publicaciones- Isabel promocione su sitio “VIP” en el que ofrece fotos, videos y chats. También se ha beneficiado en Instagram, donde ya cuenta con más de 757,000 seguidores. Un video que la muestra saliendo de la piscina usando un microbikini de hilos causó sensación entre sus fans. View this post on Instagram A post shared by IsabelMadow (@isabelmadow)

También te puede interesar:

-En video, Isabel Madow posa en body negro de corte alto, luciendo su retaguardia

-Isabel Madow mueve sus caderas usando un sexy body rosa