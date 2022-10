En video, María Chacón posa muy sexy junto a la piscina, usando un minibikini estampado

Con sus recientes publicaciones en Instagram María Chacón lució una vez más su perfecta figura. En un video grabado por ella misma se muestra paseando junto a la piscina de un resort, usando un original minibikini estampado; poco después se tomó una selfie en el baño.

La actriz mexicana también compartió en esa red social unas fotografías en las que aparece presumiendo su perfecto bronceado en una playa de Ibiza. Este verano ella hizo un largo viaje por Europa, para después celebrar en grande su cumpleaños número 31. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Falta muy poco para que se estrene en México la telenovela “Cabo”, en la que María Chacón lleva uno de los roles coestelares. Eso le ha permitido disfrutar al máximo las grabaciones en varias playas, y ahora publicó una foto en blanco y negro en la que se muestra de espaldas junto con la actriz Bárbara de Regil, con el mensaje “Bueno, en 20 días ya podrán ver nuestra historia”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

