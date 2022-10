Horóscopo chino de hoy 5 de octubre: las predicciones para cada signo

Para la metafísica china, el equilibrio de la energía implica días positivos y otros no tan favorables. Hoy 5 de octubre, por ejemplo, es un día en que la vibración puede no ser muy alta. La regencia del conejo de metal puede traer discusiones e incluso rompimiento de todo tipo de relaciones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional al año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día, pues aquellas personas que nacieron antes del 4 de febrero, se considera que están regidas por el signo zodiacal del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1950, tu animal regente es el buey, pues para esa fecha aún no iniciaba el año del tigre.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con la influencia del conejo, es mejor que las ratas se “muerdan la lengua” y no hablen sin antes pensar dos veces. Ellas tan impulsivas y, a veces, exageradamente sinceras, creen que pueden decir todo lo que sienten y piensan y que los demás deben aceptar esto como una verdad universal. Si hoy asumen esta actitud, las cosas podrían salírseles de las manos y generar discusiones innecesarias.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Las mujeres regidas por el buey se verán excluidas de la energía del día y, por el contrario, tendrán a la buena fortuna a su favor. Aprovechen las primeras horas de la mañana para ampliar sus contactos laborales o comerciales y enviar su currículo actualizado a nuevas opciones de empleo. En la noche también podrían recibir una agradable sorpresa. Los bueyes machos es mejor que tengan su rutina normal, ya vendrán días mejores.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Importantes cambios pueden llegar a la vida del tigre este día. Nuevo empleo, opciones de mudanzas, rompimientos amorosos o, al contrario, nuevas relaciones. Cualquier cosa puede sorprender a los tigres hoy. Como todos los cambios, puede parecer difíciles al principio, pero pronto se darán cuenta que eran lo mejor para ustedes, así que fluyan con la situación y aprendan las lecciones que consideren necesarias.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del día deberá demostrar que es capaz de ser paciente y esperar. El afán no le dejará nada positivo, y por el contrario, podría llevarlo a cometer errores que luego no será capaz de enmendar. Tómense su tiempo para analizar bien cada paso que darán durante el día y no decidan nada hasta tanto no estén seguros. Pídanle consejo a la persona que sea de más confianza para ustedes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones podrían ofender a alguien este día. Hablarán sin pensar y herirán los sentimientos de un buen amigo que se alejará, tal vez para siempre. No permitan que esa buena relación se rompa, si llegan a actuar de manera incorrecta procuren enmendar la situación lo antes posible.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Un día para que la serpiente antes de recibir prefiera dar. La bondad y la compasión serán la clave para que la energía favorezca a los regidos por este animal. Sean generosos, y no solamente a nivel material, pues una palabra de aliento, compartir un buen momento con alguien o simplemente escuchar a otro harán la diferencia. En su trabajo es mejor que mantengan un bajo perfil y cumplan a cabalidad y con puntualidad sus obligaciones.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La energía del día puede provocar que los regidos por el caballo se sientan intranquilos y desconfiados. Hoy podrían dudar de todas las personas que lo rodean y eso está bien. Escuchen su intuición más que a su mente, pues alguien cercano podrían querer estafarlos o meterlos en algún problema a través de la firma de un documento.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Hoy, contrario a casi todos los signos, los nacidos en los años de la cabra se verán favorecidos en temas amorosos. Tanto para aquellos que tienen pareja como para quienes la están buscando, el romance estará en el aire y les ayudará a consolidar una nueva relación o alimentar la ya existente. Las últimas horas de la tarde serán propicias para hacer propuestas románticas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El conejo le sugiere al mono que controle sus pensamientos y sus emociones. Envidiar a otros, compararse y quejarse porque no tienen o hacen lo de los demás solo les traerá sufrimiento y más motivos para continuar vibrando bajo. Busquen alguna rutina o actividad que les permita mejorar sus emociones o equilibrar su energía. Un diario de agradecimiento, así crean que no tienen nada qué agradecer, les ayudará a darse cuenta que realmente son muy afortunados y que hasta tanto no cambien su actitud no podrán conseguir lo que anhelan.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con el conejo en su contra, es mejor que el gallo se limite a la rutina del día. Eviten iniciar cualquier actividad importante, especialmente si se relaciona con dinero e inversiones. Igualmente, es mejor que se mantengan alejados de cualquier confrontación, ya que puede terminar en acaloradas discusiones que los dejará muy mal parados.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El conejo les sugiere a los perros que este día hagan algún “sacrificio”. Levantarse un poco más temprano, evitar el excesivo uso del celular o redes sociales, incluso, no comer algo que les guste mucho. Ofrézcanle al universo ese sacrificio en pro de algún proyecto que tengan pendiente y que anhelan que se materialice pronto.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los regidos por el cerdo que no hablen con la verdad durante el día pueden esperar muchos conflictos. Es obvio que no actuar con sinceridad y honestidad trae siempre inconvenientes, pero hoy la energía de las desavenencias está mucho más alta y el chancho se podría exponer incluso a problemas de índole legal.