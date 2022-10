Mayeli Alonso y Kimberly Flores darán mucho de qué hablar en estreno de Rica Famosa Latina

Una de las participantes del reality show de Estrella TV “Rica Famosa Latina” que ha armado las más grandes polémicas en la historia del programa es sin duda Mayeli Alonso. Misma que estuvo también el reciente reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2. Desde que comenzaron las grabaciones, le puso las cartas sobre la mesa a su amiga Kimberly Flores.

Luzelba Mansour, Sandra Vidal, Mariana González y Marcela Iglesias están también esta temporada. Misma que puedes seguir no solo por la señal de EstrellaTV sino por todas la plataforma digitales también. La ex de Lupillo Rivera y una de las famosas más polémicas de la costa oeste de los Estados Unidos, Mayeli Alonso, tiene rato compartiendo la preparación del show, sus cambios de looks y sus consejos a otra famosa que también estuvo en La Casa de los Famosos pero temporada 1, Kimberly Flores. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

Esta no ha dejado de presumir su cuerpazo y ha tomado nota de las adverencias que le ha hecho su amiga Mayeli Alonso para que pueda “sobrevivir” a l grupete que conforma la nueva temporada de Rica Famosa Latina. A las las 21:00 p.m./20:00 p. m. CT del 16 de Octubre, las mujeres más adineradas, influyentes y latinas glamourosas darán el todo por el todo durante unas semanas que prometen mantener a los televidentes y seguidores al filo del asiento. View this post on Instagram A post shared by Kimberly Flores (@kimfloresgz)

Esta sexta temporada explora las vidas de estas seis mujeres latinas. Las temporadas pasadas han estado marcadas por grandes escándalos que involucraban a Niurka Marcos, Scarlet Ortiz y Elisa Beristain entre muchas más.

Ivan Stoilkovich, Vicepresidente ejecutivo de Contenido de Estrella Media, asegura que el público tiene rato pidiendo el regreso de uno se los show más polémicos de la televisión hispana y ellos pusieron manos a la obra. Ya todo está listo. Por supuesto el drama y el escándalo estará a la orden del día pero también las caídas, los momentos de gloria y lo que ha hecho que estas mujeres sean de las más nombradas en el entretenimiento hispano.

