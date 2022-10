Britney Spears posa desnuda en la playa y envía un fuerte mensaje a su madre Lynn

Vaya sorpresa la que ha dado Britney Spears a sus millones de seguidores en Instagram, pues como complemento al video que la muestra muy feliz en la playa -publicado el día de ayer- ahora compartió fotos en las que aparece desnuda y usando tan sólo un sombrero; ella misma cubrió con emoticones de corazón lo indispensable, pero escribió junto a las imágenes el texto: “La gente que aparece atrás tendrá una historias que compartir con las generaciones que vengan”.

La princesa del pop también causó sorpresa por un fuerte mensaje que escribió dirigido a su mamá Lynne Spears, luego de que ésta le pidiera que la desbloqueara de las redes sociales para poder arreglar sus problemas en privado: “¡Durante 13 años tuve que reunirme semanalmente con médicos para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas! En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o completamente borrachos 😒!!! Yo era el maldito Santo que tenía miedo de mudarse o sabía que mi papá me pondría en algún lugar si no cooperaba… ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad 🇺🇸! Pasan los años y me sigue metiendo en un psiquiátrico!!!! ¡Ni una maldita persona me defendió! Mamá, toma tus disculpas y j****e!!! Y a todos los doctores por j*****e la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!! Bésenme el p****e c**o 😊 !!!!”

No es común que Britney Spears mencione a artistas que no sean sus contemporáneos, pero hace algunas semanas publicó un clip en el que se le ve bailando muy feliz y luciendo varios atuendos. Como fondo musical usó un tema del cantante canadiense Justin Bieber, y ella misma escribió: “Mi canción “Get Naked” … y Justin Bieber 🙄🙄 !!! Yo ayer, aquí en Maui 🌺 !!!” View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

