EPCOT, uno de los parque temáticos favoritos de Disney cumple ¡40 años!

Una vez más Orlando, Florida se viste de fiesta y esta vez para soplarle las 40 velitas al “parque de la bola gigante y el tren de Disney“ como lo conocen muchos en el mundo entero, EPCOT. Por su puesto pusieron manos a la obra desde antes para celebrarlo por todo lo alto y sobre todo darle una alegría que no olvidarán a todos sus visitantes.

Hace 40 años, específicamente el 1° de octubre de 1982, Walt Disney World Resort invitó a los visitantes a imaginar cómo sería la vida en el siglo XXI con la apertura de EPCOT Center. Este parque temático, el primero de su tipo, se centró en mostrar ideas y tecnologías que el mundo nunca antes había visto. Pero sobre todo se convirtió en un es lugar donde las personas se conectaban con el mundo y sus culturas. View this post on Instagram A post shared by Disney Parks (@disneyparks)

El presidente y director ejecutivo de Disney, Card Walker, continuó con el legado de Walt Disney en la inauguración oficial del parque. Una celebración de un mes presentó los cinco pabellones Future World y los nueve pabellones World Showcase del parque a visitantes de todo el mundo. La gran apertura formal se llevó a cabo durante tres días y la inauguración oficial del parque temático tuvo lugar el 24 de octubre de 1982.

Ahora conocido como EPCOT, el parque inspira curiosidad, imaginación y asombro a través de

sus festivales internacionales, atracciones innovadoras y experiencias culturales. Hogar de cuatro vecindarios unificados: World Celebration, World Nature, World Discovery y World Showcase, el parque continúa evolucionando con la mayor transformación en marcha de su historia.

Como dijo una vez Walt Disney: “EPCOT siempre estará en un estado de transformación”, y el parque está listo para entrar en sus próximos 40 años con novedades para que los visitantes experimenten la magia de la posibilidad. View this post on Instagram A post shared by Walt Disney World (@waltdisneyworld)

Todo esto sucede dentro del marco de los 50 años de Disney, de los cuales ya le habíamos contado antes. Es decir, esta celebración se suma al centenario del lugar más maravilloso y más feliz del mundo y donde todos los sueños se hacen realidad.

Por supuesto hay actividades especiales y muchas cosas nuevas que apenas estrenaron hace no mucho Así que pueden ir a sus página web y ver haciendo click aquí las múltiples opciones que tienen para cuadrar una visita inolvidable. View this post on Instagram A post shared by Disney Parks (@disneyparks)

