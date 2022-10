Horóscopo chino de hoy 6 de octubre: las predicciones para cada signo

El dragón de agua será el encargado de regir sobre la energía de este día y pese a que su combinación con las estrellas de hoy pueden no ser las mejores, el día traerá buenas opciones para quienes son arriesgados y nada conservadores.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que también debes tener en cuenta es que, para la astrología china, el año no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, si tu día de nacimiento se ubica entre estas dos fechas, tu signo zodiacal será el del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La estrella del romance acompañará a quienes nacieron en los años de la rata, especialmente a aquellos que se encuentran solteros. Pese a que este año no ha sido el más significativo en temas sentimentales, hoy podrían cambiar esta energía. Así que vístanse de amarillo y acepten todas las invitaciones que les hagan hoy.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La energía del dragón le ayudará al buey en asuntos laborales y profesionales. Aprovechen el día para solicitar aumentos y ascensos o, si trabajan de manera independiente, para ampliar su portafolio de clientes. Arriésguense y busquen el éxito pues se lo merecen después de unos meses de trabajo arduo.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Algunas situaciones del pasado podrían aparecer este día para complicar el día de los tigres. Creyeron que ya habían dejado atrás un secreto, pero hoy, debido a un encuentro fortuito o un comentario fuera de lugar deberán dar muchas explicaciones. Actúen con calma y, sobre todo, con mucha sinceridad pues muchos aspectos de su vida podrían depender de la actitud con que asuman esta situación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El dragón le sugiere a los regidos por el conejo que actúen. Llevan muchos días planeando y analizando, pero no se ponen manos a la obra. Siguen postergando y dudando sobre sus proyectos. Ya es hora de pasar a la acción. Si desaprovechan la energía del día y continúan esperando, es muy posible que cuando ya quieran materializar sus sueños no lo puedan hacer o estos no se den de manera favorable.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día tendrá a su favor una energía que le ayudará a dejar a un lado sus dudas. Desde hace unas semanas los dragones vienen actuando de forma temerosa, algún evento del pasado y hasta la situación mundial los ha afectado anímicamente. Es momento de decirle adiós al ayer y caminar con seguridad. Puede que los frutos se tarden un poco más en darse, pero llegarán. Tengan confianza en ustedes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía del día puede afectar a aquellas serpientes que no planean. Los regidos por este animal se caracterizan por tomar todo a la ligera y decidir y actuar sobre la marcha. A veces les ha funcionado esta actitud, pero hoy, la falta de proyección y organización les puede salir muy cara.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El dragón siempre le recomendará al caballo que amplíe sus conocimientos y capacidades. Quienes nacieron en los años del caballo son personas muy inteligentes, pero a veces se confían demasiado en sus capacidades y no hacen mayor cosa por perfeccionarlas. Vienen importantes oportunidades para aquellos que inicien o retomen alguna capacitación o estudio este día.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Por más tentadora que suene una propuesta que les lleguen a hacer hoy, es importante que las cabras no se desvíen del camino de la rectitud. Puede parecer que sea un leve quebranto a una norma o, incluso, que traten de convencerlos con la típica frase “todos lo hacen”. Pero una vulneración que hagan este día a la ley, les traerá serios problemas que deberán arrastrar durante varios años.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono puede tener un excelente día siempre y cuando busque y acepte ayuda. Acostumbrados a actuar solos y contar siempre con las habilidades necesarias para lograr lo que se proponen, los regidos por el mono no gustan del trabajo en equipo. Sin embargo, la energía de hoy solo los favorecerá si pueden acomodarse al ritmo de los demás y aceptan que también necesita de su apoyo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Después de un día en que el conejo les hizo bastante mella en su energía, lo mejor que pueden hacer los gallos es tratar de descansar un poco. Hoy se podrían sentir agotados y notar que no logran concentrarse lo suficiente. Procuren estar un rato en algún parque y, en la medida de lo posible, regresen temprano a casa.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La arrogancia les traerá problemas a los nacidos en los años del perro. El dragón es su antagonista y hoy los provocará para que actúen con soberbia. Si se dejan llevar por esta energía es muy posible que hieran los sentimientos de alguien y pierdan una bonita amistad que, seguramente, no podrán volver a recuperar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El romance acompañará a quienes son regidos por el cerdo. Pero es importante que tengan presente que, debido a la energía del día, podrían ser relaciones efímeras. Si están dispuestos a correr el riesgo, acepten este nuevo amor y disfruten de los buenos momentos que lleguen a vivir juntos, pero procuren no hacer muchos planes a futuro, solamente vivan el aquí y el ahora.