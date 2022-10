La Chiky Bombom de Top Chef manda a mujeres de República Dominicana a tocarse

La Chiky Bombom, una de las influencers más queridas del público hispano y también participante de Top Chef está haciendo una campaña que ha puesto a todo el mundo a hablar. La reina del “Buenas Buenas” se toca los senos y manda a todo el mundo en República Dominicana a tocarse también como parte de un increíble mensaje cargado de mucha responsabilidad: el cáncer de mama.

Durante varios años nos han contado que un diagnóstico a tiempo salva vidas. Justamente a eso se ha avocado esta nueva campaña donde la Chiki Bombom, nuevo talento de Telemundo, es la estrella. Con toda su simpatía y belleza están ayudando a cientos de mujeres de su lugar de origen, Repíublica Dominicana, a tocar sus senos y detectar a tiempo cualquier anomalía. Pero como sabemos que muchas mujeres en Latinoamérica no cuentan con los recursos, se unió a unas personas clave. View this post on Instagram A post shared by Dra. Tania Medina (@drataniamedina)

Las Doctora Tania Medina e Ingrid Macher. Junto a ellas le darán atención preventiva gratis a muchas dominicanas: “Para apoyar a muchas mujeres que no cuentan con los recursos y/o seguro médico en República Dominicana, la Dra Tania Medina realiza una jornada de mamografías gratis junto a otros profesionales de la salud este 16 de octubre! Año a año acuden más de 500 mujeres a realizarse el autoexamen sin costo alguno”, sentia la Chiky Bombom. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

La bella morena de origen dominicano se hizo famosa por unos lives que hacía a través de su cuenta de Instagram. Su irreverencia y desparpajo cautivaron a muchos latinos de la costa este, pues ella estaba residenciada en Nueva York. Se hizo increíblemente popular. Muchos famosos y por supuesto sus fieles seguidores comenzaron a replicar el “Buenas Buenas“. Memes, chistes, invitaciones a programas de televisión y hasta un show en formato de Stand Up vinieron de inmediato. View this post on Instagram A post shared by team_chikybombaoficial…😍 (@chikibomboreal_fan)

Se consagró como la más vistosa y simpática en Top Chef. Son muchas las que sueñan con tener una Chiky Bombom por dentro. No hay duda que le alegra el día a muchos. Pero aunque la veamos triunfando y como una de las latinas más bellas de la televisión hispanas, también es madre, amiga, compañera y una mujer que ha podido sobreponerse a las vicisitudes que viven muchos inmigrantes. No hay duda que es todo un ejemplo de mujer latina y que se merece cosechar el éxito que ha sembrado con su duro trabajo. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal) View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

