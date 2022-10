Sobredosis, infartos, accidentes aéreos, abuso sexual y un robo en Venezuela: vivió en un orfanato y llegó a lo más alto del FC Barcelona

Julio Alberto Moreno fue un futbolista que jugó en el Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid y FC Barcelona. Su vida es una auténtica novela tal y como la narró en su autobiografía “Mi verdad”, publicada en 1995.

El defensor central y lateral izquierdo también fue internacional con España. No la tuvo fácil en la vida, pues pasó hambre; fue abusado sexualmente; consumió drogas; padeció tres sobredosis; cayó dos veces en coma y ha sufrido dos infartos. Lo más inverosímil es que sobrevivió a tres accidentes aéreos.

Nació en Asturias, España, en 1945. Con siete años le tocó vivir en un orfanato ya que sus padres no lo querían. Después de ser abusado sexualmente en la casa de acogida, un tribunal de menores dictaminó que podía irse a vivir con su padre. Tenía 13 años para ese entonces. Se dedicaba a practicar varios deportes como balonmano o ciclismo. Irónicamente no le gustaba el fútbol y solo jugaba de vez en cuando con su padre en la playa.

Ascenso

Le quitó dinero a su papá, agarró una mochila y se fue en búsqueda de su mamá. A quien halló viviendo en una pensión para mujeres víctimas del maltrato. En su sueño por ser arquitecto, trabajó como corredor de seguros y paseador de perros. Un día vio un anuncio en el períodico en el que Atlético de Madrid y Real Madrid buscaban jugadores, por lo que decidió enviar una carta de postulación.

Como rojiblanco jugó algunas temporadas hasta que se fue al FC Barcelona para coincidir con Diego Armando Maradona. Ahí estuvo desde 1982 hasta 1991. Ganó La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y un subcampeonato con la selección en la Eurocopa de 1984.

🎂 El 7 de octubre de 1958 nació en Candás (Asturias) Julio Alberto Moreno Casas. Jugó en el Atlético de Madrid, Recreativo de Huelva y FC Barcelona. Ganó diversos títulos en Can Barça y fue subcampeón de la Eurocopa de 1984 con la Selección.



🎉 ¡Feliz cumpleaños @AlbertoJcasas! pic.twitter.com/ETtP4qqIWF — El Fútbol de Ayer (@elfutboldeayer) October 7, 2021

Caída

Moreno se vio envuelto en el consumo de drogas llegando a ingerir hasta 25 gramos de cocaína en un día. Tras atravesar por un divorcio tuvo una pareja por cuatro años y se casó por segunda ocasión. Esta vez con Patricia Saurí, madre de su hija Samatha. Su violento temperamento trajo como consecuencia otro divorcio y algunos problemas en los que sería acusado de destrozar habitaciones de hotel y robar.

Intentó emprender, pero no tuvo éxito. Su negocio de motocicletas se incendió y una discoteca que abrió en Sitges se vino abajo luego de una supervisión de las autoridades fiscales españolas. Tuvo que pagar 70 millones de pesetas (más de $300,000 dólares).

Accidentes aéreos

Julio Alberto Moreno es de las pocas personas que puede afirmar haber sobrevivido a tres accidentes de avión. El primero fue en un viaje de Tegucigalpa, Honduras, a Ecuador. Las puertas de la aereonave salieron volando y tuvieron que aterrizar de emergencia en la isla de San Pedro. El segundo fue de Checoslovaquia (ahora República Checa) a Barcelona. El motor se incendió y un descenso de emergencia en Ginebra, Suiza, fue la solución.

El tercero sería en compañía del escritor Joan Garriga. En ese vuelo, un rayo entró por detrás y salió por la parte delantera. La toma de tierra era casi imposible y tuvieron que aterrizar en la ciudad de Valencia a 500 metros del mar. View this post on Instagram A post shared by Joan Garriga (@joan.garriga.bacardi)

Robo en Venezuela

En un viaje a Venezuela fue robado por la Policía en el Aeropuerto. Los agentes le quitaron sus tarjetas, dinero y relojes. “Me metieron en una sala. Sabían quien era yo. Me colocan una bolsa llena de cocaína, ¿Esto es tuyo, no?, preguntó uno de los policías. No, claro que no, respondí. Poco importaba lo que pudiera decir, todo estaba montado. Aquí se paga peaje, nos tienes que dar todo lo que llevas”. Y tuve que darlo, incluso 200 camisas que iban para los niños”, declaró en una entrevista para al diario Marca en 2016. Hoy con una gran persona y un enorme corazón solidario, Julio Alberto Moreno, exjugador del FC BARCELONA. Gracias por todo tu apoyo Julio. pic.twitter.com/rQSp6D52U9— Balearix Sports & Events (@balearixsports) March 22, 2017

Retirada

Se retiró en 1991 y atravesó por una crisis personal aun peor ya que se quedó sin amigos y vivió en las calles. En los últimos años se ha dedicado a ofrecer charlas y ayudar a los más necesitados. Volvió al fútbol como director deportivo de La Piñolesa, un club de su natal Asturias que juega en tercera división.

Te puede interesar:

·Xavi colabora con los rumores y deja abierta la posibilidad de un retorno de Messi al FC Barcelona

·¿Está preparado Rafa Márquez para dirigir al FC Barcelona si despiden a Xavi Hernández por malos resultados? Especulaciones en España

·Un aficionado sufrió un infarto en pleno partido del Cádiz – Barcelona y el portero salió corriendo a llevar un desfibrilador [VIDEO]