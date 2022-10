En toples y en la cama, Maripily Rivera incendia Instagram y manda importante mensaje a las mujeres

La actriz y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera es una de las mujeres latinas más atractivas del mundo del espectáculo y le encanta presumir su cuerpo casi al natural, como en la imagen que recientemente donde aparece en toples, y apenas y se le ve una parte de su tanga amarilla, dejando casi nada a la imaginación.

La también presentadora boricua compartió la imagen, donde aparece acostada sobre una cama mientras posa en toples, solo se cubre una parte de uno de sus senos con una mano, con la otra se toca coquetamente su cabello.

Manda mensaje importante para las mujeres

“No hay competencia para una mujer enfocada en sus odjetivos (objetivos)”, escribió Maripily Rivera en su cuenta de Instagram, junto a la imagen que está subiendo la temperatura en la red social.

En la fotografía, la puertorriqueña presume sus torneadas piernas, lo que ha robado sin duda suspiros a los caballeros.

Aunque tuvo un dedazo, ya que en lugar de objetivos, puso “odjetivos”, y algunos usuarios no lo pasaron por alto y le hicieron ver su error, pero a pesar de eso sus seguidores la llenaron de elogios por lo bien que se ve en la imagen.

Sus fuertes rutinas de ejercicio

“Dulces sueños. Que divina dios mío ..pura candela 🔥 maripily. Te ves tan bien con ese bikini bebé”, destacan algunos comentarios de sus fieles seguidores.

Con esa foto, Maripily demuestra que luce perfectamente a sus 45 años. Y es que no es gratis su anatomía, ya que se la pasa varias horas en el gimnasio para mantenerse en forma.

Precisamente, a la boricua también le gusta compartir con sus millones de seguidores sus fuertes rutinas de ejercicios en el gimnasio, como lo demuestra en el reciente video donde realiza abdominales, sentadillas y demuestra su rutina de pesas. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

En otro video, muestra como fortalece sus brazos, con los aparatos en el gimnasio, contando su rutina de pesas. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Es por eso que la presentadora puede presumir sus delineadas curvas y su estilizado abdomen con bikinis atrevidos y diminutos. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

También te puede interesar:

–Maripily Rivera despierta pasiones con atrevido traje de baño rosa que deja ver de más

–Con hilos dentales mínimos, Maripily Rivera anuncia nuevo calendario

–Maripily Rivera levanta pasiones con negligé blanco y “sus dos maridos”