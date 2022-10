Mujer se retira de OnlyFans porque sus fans le piden desnudos: “Estoy harta”

La plataforma OnlyFans ha sido todo un éxito en el mundo debido a que permite ganar jugosas cantidades de dinero por fotos y videos de carácter íntimo.

Así le ocurrió a la reportera Michelle Joy Phelps, quien cautivó a sus millones de seguidores después de que anunció a inicios de año que incursionaría en la red social que nació en Reino Unido hace cinco años.

Sin embargo, pese a que en el inicio todo fue de color de rosa para la periodista, posteriormente se encontró con mensajes de sus seguidores, los cuales respondía; sin embargo, expresó que llegó a su límite cuando le estuvieron insistiendo con compartir fotos desnuda.

“No hay desnudos, y estoy harta de que la gente me mande mensajes. Ya lo he dicho, nunca les mentí, nunca lo tendrán. Pero, recibirán postales en lencería, bikinis, cosas para hacer ejercicio, cosas así. En primer lugar, mi OnlyFans no ha fallado en absoluto; tengo grandes suscriptores. Creo que mucha gente se sorprende de lo mucho que me comunico con ellos allí. Yo digo: ‘sí, de eso se trata, te suscribes y nos mandamos mensajes’”, expresó.

Se desconoce si desactivará su cuenta, lo que es en realidad es que el mayor deseo de sus fans no se cumplirá, al menos por el momento con su postura, la cual en otras celebridades es diferente, ya que los desnudos a muchas les ha dado la posibilidad de vivir cómodamente y no volver a su faceta como modelo, actriz, conductora o deportista.

