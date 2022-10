Yanet García, “la chica del clima mexicana”, modela en video microbikini de tiras

Yanet García elevó la temperatura con una serie de imágenes en las que modeló un microbikini de tiras que resaltó su torneada retaguardia y que confirmó ante millones de seguidores de redes sociales la belleza que posee a sus 31 años.

La modelo mexicana conocida como “la chica del clima” es una de las celebridades que más admiradores tiene dentro de las comunidades virtuales, pero su fama no solo se debe a su trabajo como presentadora de televisión o actriz, sino que en gran parte es gracias a la carismática personalidad y la torneada silueta que logró tras varios años de entrenamiento.

Nació un 15 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, estado en el que inició su carrera como conductora pues fue en 2015 cuando debutó en el programa ‘Gente Regia’ de Televisa y este mismo año aceptó posar en la revista H para hombres, donde por primera vez expuso la silueta que enamoró a millones.

Además de participar en otras publicaciones, su despampanante belleza provocó que fuera invitada para participar en el programa ‘Hoy’ , de Televisa, llevando la sección del clima donde su apodo de la “chica del clima” cobró más fuerza. Pero fue en 2021 cuando su carrera cobró más fuerza sumándose a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en la que rápidamente se colocó como una de las favoritas gracias a las atrevidas imágenes que comparte.

No obstante, es a través de su perfil oficial de Instagram en donde continuamente expone reveladoras fotografías y videos de sus destapes, ejemplo de ello es una de sus más recientes publicaciones, se trata de un video en el que presumió su figura mientras viste un microbikini de tiras que resaltó al máximo su torneada retaguardia dejando muy poco a la imaginación.

Además, en cada publicación comparte mensajes para impulsar a sus fanáticos y así consigan llegar más rápido a sus metas personales, por lo que, en otra seductora postal en la que lució la misma prenda de baño escribió: “La autodisciplina es el poder mágico que te hace virtualmente imparable”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y recordando el camino que tuvo que recorrer para conseguir el éxito a sus 31 años, añadió una instantánea más en la que posó a la orilla de piscina junto a la frase: “Confía en el proceso”, con lo que se mostró de lo más sonriente. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

