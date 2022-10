Aleida Núñez presume el abdomen de acero que tiene a sus 41 años mientras entrena en el gimnasio

Aleida Núñez se dejó ver desde el gimnasio mientras entrena con un ajustado conjunto deportivo, pero en esta ocasión no solo presumió la condición física que tiene, sino el abdomen de acero que ha ganado tras varios años de entrenamiento.

La sensual actriz y cantante mexicana es una de las famosas que constantemente presumen cuerpazo a través de las redes sociales, y es que, con ayuda de diminutos bikinis, shorts pequeñitos, vestidos que la hacen lucir sus estilizadas piernas y desde el gimnasio con ajustados conjuntos deportivos, son solo algunos ejemplos con los que ha confirmado a millones de fanáticos que posee uno de los cuerpos mejor cuidados del espectáculo.

Una prueba más la compartió recientemente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, se dejó ver entrenando en el gimnasio y tal como acostumbra, utilizó para ello unos ceñidos leggins y top a juego en color negro con el que mostró el abdomen de acero que posee a sus 41 años, además de la condición física que le ha dejado la disciplina y rigurosos entrenamientos.

Además de lucir cuerpazo, en la serie de imágenes Aleida dio muestra de sus habilidades para el yoga, disciplina que la ayuda a mantenerse en equilibrio físico y mental, pero que también arranca suspiros de sus fanáticos por utilizar este tipo de ajustadas prendas que permiten admirar sus torneados atributos.

Recordemos que no es la primera vez que la estrella de televisión comparte su interés en dicha práctica, pues además de utilizar sus redes sociales para compartir detalles de sus proyectos profesionales también muestra lo que hace en sus tiempos libres y durante algunos viajes, como el día en que tomó unos días de descanso y relajación, en donde aprovechó para realizar algunos ejercicios al aire libre.

Sin embargo, también derrochó belleza y sensualidad en una compleja postura de yoga, en la que además de demostrar su flexibilidad y fuerza se lució con un diminuto bikini amarillo que sus fanáticos agradecieron con más de 75 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Además de dicha imagen, la también modelo y empresaria ha presumido sus medidas perfectas desde el gimnasio mientras realiza otro tipo de entrenamientos, especialmente aquellos que tienen que ver con el levantamiento de pesas, actividad que disfruta y comenzó a practicar desde muy joven. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

“Yo siempre he hecho pesas, a mucha gente le dan miedo las pesas porque dicen: ‘Ay se me va hacer cuerpo de luchadora’, pero realmente no. Obviamente sin tanto peso para no dañar y provocar lesiones. Las pesas son muy buenas, son las que más te ayudan a crecer el músculo, la pierna, los glúteos específicamente”, dijo en entrevista para Grupo Reforma en agosto pasado. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez exhibe su torneada silueta con extravagante vestuario de tiras y medias traslúcidas

–Aleida Núñez modela ajustado vestido que resalta sus impresionantes curvas

–Aleida Núñez expone sus estilizadas piernas y por primera vez presume a su “sugar daddy”