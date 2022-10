Así es la casa de Alejandro Nones, el galán que tuvo sus ‘onditas’ con Geraldine Bazán

El actor venezolano Alejandro Nones, de 39 años y quien en el pasado tuvo sus ‘onditas’ con Geraldine Bazán, vive en un lindo apartamento en Ciudad de México, el cual cuenta con un estilo propio, lo que lo hace muy especial.

Por medio de una serie de fotografías, el actor de ‘Malverde: el santo patrón’ nos ha llevado a conocer algunos rincones de su acogedor hogar y parte de sus obras de arte.

En una postal en blanco y negro, Nones nos mostró, en enero de 2021, parte de su cocina y de su comedor.

Su cocina es abierta y no tan amplia. Está equipada con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también con desayunador.

A un costado de la cocina se encuentra el comedor, el cual está conformado por una mesa de color blanco con seis sillas de tono oscuro.

En otra ocasión, mientras cargaba a Mateo por todo lo alto, nos permitió ser testigos de la espectacular vista que tiene desde su hogar. Su ‘depa’ destaca por tener ventanas continúas, simulando una pared de cristal. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Nones (@alenones)

Alejandro Nones es un amante del arte y así lo deja demostrado con la gran cantidad de cuadros u obras de arte que tiene en su hogar. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Nones (@alenones)

Además de acumular obras de arte, en esa misma habitación goza de un muy cómodo sofá con varios cojines, en el cual se puede sentar o acostar si así lo desea. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Nones (@alenones)

