Fotos: Conoce la campirana casa de Matías Novoa, el nuevo galán de Michelle Renaud

El actor chileno Matías Novoa, de 42 años y quien hace unos días confirmó su noviazgo con la actriz Michelle Renaud, es un amante de la fotografía y así lo demuestra con las instantáneas que toma desde la comodidad de su campirana casa en Ciudad de México.

Al igual que como sucedía en su antigua residencia de Georgia, donde vivía en compañía de su exesposa, Isabella Castillo, y de su hijo, Axel, la de la capital mexicana también está rodeada de grandes e imponente árboles.

La vivienda, que está construida en dos pisos, llama la atención por sus paredes blancas y por sus detalles de ladrillo en los marcos de puertas, ventanas y columnas. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

También atrae las miradas por sus mosaicos en escalones y escaleras, así como por la placa en honor a San Sebastián Aparicio, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

Su comedor, como era de esperarse, es de toque rustico, mientras que su sala está conformada por sofás de color gris, muebles en blanco, lámparas y plantas. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

Al exterior tiene, una pequeña barda de de madera, un jardín con césped natural y un imponente árbol, el cual fue plantado justo en el centro de ese espacio. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

En el área de jardín también cuenta con una mesa de exterior con su respectiva sombrilla, así como con decenas de bombillas que le dan un toque muy romántico a ese rinconcito por las noches. View this post on Instagram A post shared by Matias Novoa Actor 🇨🇱🇲🇽 (@matlechat)

