Horóscopo chino de hoy 8 de octubre: las predicciones para cada signo

Este sábado 8 de octubre, y de acuerdo a los preceptos del calendario chino, le damos la bienvenida al mes del perro de metal. La energía será insuperable y gracias al caballo de madera, todas las actividades que iniciemos hoy serán exitosas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Eso sí, ten presente que, para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero, por lo tanto, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo animal regente del año anterior.

Recuerda que, las predicciones del horóscopo chino, están enfocadas a aconsejarnos sobre cuáles son las actividades que se verán más favorecidas según la energía del día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Tal vez el único signo que no se verá tan favorecido con la energía de hoy es la rata. El caballo es su antagonista y podría ponerle palos en la rueda a todos sus proyectos. Lo más recomendable entonces es que se dediquen a la rutina normal del día y, si deben viajar, sean muy cuidadosos con sus pertenencias.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Regresa la estrella del romance a la vida de los bueyes. Su energía estará muy fuerte y, por lo tanto, favorecerá por igual a quienes están buscando pareja como a aquellos que ya la tienen. Si están pensando en proponer matrimonio o el inicio de una convivencia el día es el más adecuado para obtener una respuesta positiva.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Al tigre podrían hacerle alguna propuesta que implique cambios en su vida. Pese a que parece tentadora es mejor dejarla pasar, pues este no es un momento adecuado para implementar cambios de ningún tipo. Si dejan ir con agradecimiento y sin sentir ansiedad, atraerán algo mucho mejor a sus vidas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El día es propicio para que los nacidos en los años del conejo busquen la ayuda que necesitan para echar a andar un proyecto. Desde hace varios meses, por su mente, ha rondado una excelente idea que no han podido materializar porque no cuentan con los recursos suficientes. Hoy, el caballo les ayudará para que puedan iniciar una sociedad fructífera y justa. Lleven un jade con ustedes para darle más fuerza a la energía.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los asuntos relacionados con el trabajo y la profesión de los dragones serán los más beneficiados este día. Quienes están en busca de empleo se verán beneficiados con una oferta que no deberán rechazar, pues les abrirá muchas puertas. Los regidos por el dragón que tienen un empleo estable pueden aprovechar este día para solicitar un ascenso o incluso, aplicar a ofertas nuevas. Enciendan velas verdes y azules al momento de presentar su solicitud.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Un no también es una respuesta y eso es algo que las serpientes deben tener presente durante el día. Ellas siempre tratando de complacer a todo el mundo se echan cargas que no les corresponden. Es momento de aprender a decir no y poner límites, incluso a las personas que más aman, pues ya están sacrificando su bienestar y esto solo les traerá malos momentos y decepciones.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día favorecerá a los caballos que cuiden su salud y bienestar. Aprovechen la energía propia para abandonar hábitos que los estén afectando y, por el contrario, adquirir rutinas que les permita no solo cuidar su cuerpo sino también su mente y espíritu. A los impetuosos caballos se les recomienda el yoga y el mindfulness para que puedan aprender a vivir en el aquí y el ahora.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un dinero que las cabras daban por perdido regresará a sus arcas este día. Pese a que ya no contaban con el no lo vayan a gastar, por el contrario, procuren ahorrarlo, pues, en las próximas semanas, lo podrían necesitar para suplir algún gasto inesperado y este mes que inicia no es favorable para que pidan préstamos de dinero.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El amor será la constante para quienes nacieron en los años del mono. El regente del día hará que sus encantos estén a tope y esto les ayudará a encontrar pareja o a reafirmar la relación que ya tienen. Eso sí, recuerden que la estrella del romance no distingue y podrían terminar involucrados en un triángulo amoroso del cual les será muy difícil salir sin sufrir daños.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo inicia este nuevo mes con el pie derecho. Libre de las presiones de ser el regente del mes, hoy se sentirán con energía adicional y por fin darán inicio a todos los proyectos que tienen en mente. Sin importar qué sea, todo lo que hagan hoy se verá cobijado por la buena fortuna. El día es uno de los mejores para ustedes así que no lo dejen pasar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El caballo le sugiere a quienes nacieron en los años del perro que trabajen en equipo. No solo en su lugar de trabajo, en su hogar y su círculo más cercano es importante que se apoyen en los demás y procuren delegar parte de las actividades que tienen pendientes. Si se echan a cuestas toda la responsabilidad podrían cometer errores delicados que luego no podrán solucionar con facilidad.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

No es bueno forzar relaciones ni vínculos. Si alguien quiere alejarse no se lo impidan, pues a la larga será mejor para ustedes. Tal vez en un principio ese alejamiento cause dolor y genere muchas preguntas, pero en un par de semanas las respuestas llegarán y con ellas traerán tranquilidad y mejores oportunidades.