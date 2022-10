Ninel Conde expone cuerpazo mientras se broncea con diminuto bikini blanco

Ninel Conde compartió un video en el que volvió a presumir cuerpazo mientras se broncea con un diminuto bikini, imágenes que volvieron a enamorar a miles de seguidores que no se pierden las publicaciones que realiza.

“El Bombón Asesino” acaba de regresar de un espectacular viaje por Europa con el que celebró su cumpleaños número 46 visitando países como Italia y Grecia, pero esto no ha impedido que siga compartiendo sensuales imágenes a través de sus redes sociales, en las cuales expone su estilizada figura con diminutos trajes de baño.

En una de sus más recientes publicaciones realizadas ante 5.4 millones de seguidores de Instagram, la actriz mexicana volvió a cautivar al modelar un diminuto bikini blanco mientras broncea sus curvas perfectas.

“¡Qué hermoso!”, fue como describió el video en el que sus fanáticos le dieron la razón, pues además de reaccionar con más de 10 mil corazones rojos, obtuvo el reconocimiento en la sección de comentarios con una lluvia de halagos.

“Estás guapísima“, “Tan hermosa como siempre”, “Nada es más hermoso que tú”, “Muy linda”, “Espectacular” y “Tienes una figura espectacular“, fueron solo algunos mensajes que recibió en esta ocasión la originaria del Estado de México.

Además de posar anteriormente con un bikini rojo que resaltó su esbelta silueta, la estrella de ‘Tu Cara Me Suena’ compartió una recopilación de imágenes en las que se le vio disfrutando de los lugares que visitó, por supuesto, siempre luciendo su belleza en cada destino que eligió para celebrar un año más de vida. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Pese a que actualmente enfrenta una batalla legal con Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor, Emmanuel, durante su viaje de cumpleaños prefirió olvidarse de todo y enfocarse únicamente en disfrutar de la vida, por lo que también consintió la pupila de sus fieles admiradores con un traje de baño dorado que expuso mientras toma el sol. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) Ninel Conde derrocha belleza durante un revelador baño de sol 🔥😘 pic.twitter.com/iSizmAPpsS— Lo + viral (@VideosVirales69) October 6, 2022

Tras varios días de descanso, Ninel Conde está lista para continuar con sus presentaciones musicales en donde promete poner a bailar a todos con sus pegajosos temas. Así lo anunció la famosa a través de la misma red social, donde confirmó que este fin de semana se presentaría en Puebla, México. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

–Ninel Conde presume abdomen de acero a sus 46 años con minibikini rojo desde las playas de Mykonos

–Ninel Conde cumple 46 años luciendo su figura en microbikini dorado desde Santorini, Grecia

–Giovanni Medina dice que Ninel Conde tiene muchas virtudes y por eso la eligió como mamá de su hijo