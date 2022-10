Niurka presume cuerpazo mientras entrena con diminuto bikini, pero fue señalada de exhibicionista

Niurka Marcos encendió las redes sociales con un video en el que nuevamente presumió cuerpazo de infarto mientras se ejercita vistiendo tan solo un sexy bikini, pero no fue de agrado de todos ya que algunos usuarios la tacharon de exhibicionista.

La ex Aventurera está acostumbrada a llamar la atención por sus comentarios en torno a cualquier tema, las peleas en las que se involucra y en los últimos meses por su noviazgo con Juan Vidal, mismo que comenzó durante su participación en La Casa de los Famosos y que va demasiado en serio, tanto que incluso ya tienen planes de boda.

Pero la cubana parece no tener límites y también es una experta en causar revuelo dentro de las redes sociales con los atrevidos entrenamientos que realiza mientras viste diminutos bikinis; sin embargo, en uno de sus más recientes videos terminó dividiendo opiniones, pues mientras algunos fanáticos la felicitaron por su curvilínea silueta, unos más la criticaron por exhibicionista.

Fue exactamente en el video donde se le ve arriba de una escaladora que utiliza para tonificar aún más sus piernas y glúteos, ejercicio que realizó mientras viste un diminuto bikini color marrón con el que por supuesto salieron a relucir sus curvas.

“Hay que darle rico mi gente bella… no hay que parar“, escribió al pie de la grabación para motivar a sus seguidores.

Pero, aunque la gran mayoría de mensajes fueron felicitaciones por tener un cuerpazo espectacular a sus 54 años, además de muestras de cariño por parte de sus fanáticos, en esta ocasión no todo fue positivo para la vedette, pues no faltó quien la señaló por mostrar de más y hasta pro abusar de los filtros.

“Exhibicionismo”, “No abuses de los filtros que te ves ridícula sé cómo eres que te ves más bella”, “Muchas exhibiciones de esta mujer”, señalaron algunos usuarios, por lo que los verdaderos admiradores de Niurka salieron de inmediato en su defensa.

Lo cierto es que a Niurka parece no importarle lo que digan de ella, por lo que seguramente seguirá compartiendo sus candentes videos en los que se muestra sonriente mientras hace ejercicio, tal como se dejó ver semanas atrás luciendo un microbikini azul, en donde agregó otra frase para motivar a sus fans: “duro hasta que el cuerpo aguante”, señaló. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

