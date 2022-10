Anahí presume boda de Maite Perroni y foto con ex compañeros de RBD en Instagram

En Valle de Bravo, México se llevó a cabo la boda de Maite Perroni y el productor de TV Andrés Tovar, quienes contrajeron matrimonio en una celebración muy pequeña a la que asistieron sus amigos de RBD: Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann. La foto fue compartida en Instagram y los grandes ausentes fue Alfonso Herrera y Dulce María.

Maite Perroni dio el sí después de un polémico inicio de la relación donde los señalaron de haberles sido infiel a sus ex. Claudia Martin, ex esposa de Andrés Tovar, tuvo que aclarar que no fue así. El escándalo fue tal para su momento, que tuvieron que decir que tomarían medidas legales si no respetaban su privacidad. Aseguraron también que sus relaciones pasadas ya estaban terminadas al momento de iniciar su noviazgo. Mucho amor fue lo que vino después para Maite y Andrés , quienes consumaron su amor en una boda muy bonita junto las personas más importantes de ambos incluyendo los ex compañeros de Rebelde (RBD): Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Fue un encuentro muy lindo donde los cantantes y actores celebraron el amor de Maite Perroni y Andrés Tovar. A pesar que no querían dar la fecha exacta, la cual en teoría era el 9 de octubre, ya el 8 se habían hecho virales fotos de la boda y por supuesto que los fans de RBD no dejaron de compartir las de los artistas. View this post on Instagram A post shared by MP ♡ 🇲🇽🇧🇷 (@shootforthemoonn)

Maite y Andrés dijeron estar muy felices y hasta revelaron que quieren tener dos hijos. A lo largo de los momentos que se han hecho públicos, se les puede ver con ojos de enamorados y sin dejar de sonreír. View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

“Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. La decoración de la boda en un hotel de Ville Bravo fue con velas y rosas blancas a lo largo un hermoso camino de piedras. View this post on Instagram A post shared by amanda (@purpsemaite)

Antes de asistir a la boda y cuando fue invitada Anahí dijo: “(Me gustaría ir) Para acompañarla, toda la vida, a Maite yo la amo, la adoro, y ustedes lo saben, y estoy tan feliz por ella”. Maite ya había asegurado que no tendría madrinas de boda, ni damas de honor pero que quería ver de cerca a Anahí y a Dulce María el día más feliz de su vida. View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Arab Fans 🇲🇽🇩🇿🇸🇦🇪🇬🇲🇦🇧🇭🇦🇪 (@maiteperroni_arab)

Hace casi un año, Andrés Tovar le propuso matrimonio a Maite Perroni en un avión y como aseguró en su momento: “Cerquita de Dios”. Felicidades para los novios. View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Sigue leyendo:

Tras anunciar que llegará al altar, Maite Perroni se estrena como diseñadora

Maite Perroni aclara si espera o no un bebé del ex de Claudia Martín

Maite Perroni y su novio suben la temperatura en Instagram con atrevida sesión de fotos

¡Lluvia de memes! Tras hacer pública su relación, Maite Perroni es “bautizada” como la nueva Karla Panini

Tras la polémica, Maite Perroni confiesa relación amorosa con Andrés Tovar, ex de Claudia Martin