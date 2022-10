Anitta se desnudó para promocionar su perfume con olor “íntimo” en Instagram

La brasileña Anitta sigue apostándole a su lado empresarial aunque con su música tenga un gran éxito en el género urbano. La cantante se lo quitó todo, quedó desnuda y apenas cubrió su colita con una toalla reposando boca abajo para el lanzamiento de su nuevo perfume con olor “íntimo” para justamente esas partes: “Puzzy by Anitta“.

Aunque ya hay especialistas médicos que le hicieron fuertes críticas que sostienen que estos perfumes íntimos deben probarse muy bien antes, pues el riesgo puede ser alto, Anitta aseguró en su momento que: “Son testeados muchas veces antes”. Por eso decidió lanzar su perfume y colonia para las partes íntimas cuyo nombre hace alusión justamente a eso, “Pussy By Anitta”. La brasileña trabajó con un laboratorio y se inspiró en su propia experiencia al usar en una fragancia que usa a diario en su intimidad y que hizo una amiga. Además en su lanzamiento usó unas fotos que se hizo hecho totalmente desnuda. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

“Puzzy by Anitta” fue probado por dermatólogos y ginecólogos y lo aprobó una institución sanitaria nacional . Además dejaron claro que no contiene alcohol y es hipoalergénico para no crear irritaciones, ni ardor. Así que, según reza la promesa del producto, la mayoría de la gente que así lo desea puede usar el perfume íntimo sin ningún tipo de riesgos. View this post on Instagram A post shared by Puzzy by Anitta (@puzzybyanitta)

Ante la polémica de si su perfume va en contra de las salubridad de las mujeres, Anitta dice que trabajó con un equipo muy profesional de la mano y que no hay riesgo sino todo lo contrario, satifiscacción garantizada. De hecho, la reseñas que hay en Amazon, sitio web donde también se vende el producto, tiene muy buenas calificaciones. View this post on Instagram A post shared by Puzzy by Anitta (@puzzybyanitta)

En cuanto a su música, Anitta tiene dos nominaciones al Latin Grammy 2022 por su tema “Envolver” en las categorías de Mejor Álbum y . Además su canción a dúo con Maluma sigue acumlunado resproducciones en plataformas como iTunes y Youtube, Justo les dejamos el videoclip de “El Que Espera” para que disfruten de ese par.

