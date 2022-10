Fernanda Castillo presume su escultural cuerpo en minibikini negro, posando a bordo de un yate

Este fin de semana Fernanda Castillo ha dado a todos sus fans una sorpresa, al publicar en su cuenta de Instagram varias fotografías y un video que la muestran a bordo de un yate, usando un minibikini de color negro con el que lució su tonificado cuerpo y un bronceado perfecto. Su mensaje junto a las imágenes fue “a la mar”.

Ya hace algunos días la actriz mexicana había dejado ver en otro post la excelente figura que mantiene a sus 40 años, al modelar en traje de baño rojo mientras caminaba por la playa. De inmediato recibió comentarios y emojis de parte de famosos como María León, Eva Cedeño y el fotógrafo Uriel Santana. View this post on Instagram A post shared by Fernanda Castillo (@fernandacga)

El año pasado Fernanda trabajó en la película “Ojos que no ven”, un drama dirigido por Alfonso Zárate en el que comparte créditos con Arcelia Ramírez y Flavio Medina. Su personaje en el filme -que pronto se estrenará en México- es el de una madre que sobreprotege a su hija, quien es descapacitada. View this post on Instagram A post shared by Videocine (@videocine)

