Gerard Piqué en crisis por renuncia de empleados y Shakira feliz soltando por partes “Monotonía”

Las cosas no están bien para Gerard Piqué y no por la separación de Shakira. Aunque ciertamente esto ha afectado al jugador del FB Barcelona, la verdad es que la crisis que asegura Jordi Martin y varios medios españoles más que estaría atravesando el catalán se debe a su empresa Kosmos. Muchos empleados ya no quieren trabajar con él y quieren renunciar e irse. Mientras, Shakira ya develó que Monotonía” se estrena el 19 de octubre de la mano de Ozuna.

Mi exclusiva de esta semana en @socialitet5 pic.twitter.com/QGwwVfzhfb — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 2, 2022

“Ya no va por Kosmos como iba antes, que no se le ve tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio dentro de la empresa de Gerard Piqué. Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos. Me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado“, es el reporte que dio el también fotógrafo y seguidor del caso como ningún otro. Pero Shakira parece estar pasando la página dentro de todo es declive personal. Se le ha visto feliz en los juegos de béisbol de Milan y en toda la promo de “Monotonía“. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Al parecer muchos trabajadores más han dicho que están desconectados con la empresa. Recordemos también que la novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martin, trabaja ahí. De hecho, se supo que un novio que tuvo la joven de 23 años era empleado de Kosmos y que el futbolista terminó echándolo y quitándole a la novia supuestamente. Jordi Martin también ha dado detalles de esto en distintas ocasiones. Mi exclusiva sobre @3gerardpique de esta semana. Atentos a la bomba que voy a lanzar hoy en Estados Unidos pic.twitter.com/x5Hyf1PFBJ— Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 3, 2022

Esto parece que podría generar cierta desestabilidad económica y traerle sin duda problemas de dinero al ex de Shakira. Esta misma también enfrentará la Hacienda española por 9 cargos de supuesta evasión de impuestos. Sin embargo, lo que muchos de sus fans andan esperando ya está aquí.

El videoclip de “Monotonía”. Su tema nuevo con el que aseguran le dirá de todo a Gerard Piqué. Ya “Te felicito” lo había hecho pero esto promete más. Recordemos que en la entrevista que dio para la revista Elle dijo que ha escrito muchas canciones, sobre todo en esos momentos de oscuridad y dolor. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

No cabe duda que este es el momento más mediático para la ex pareja. A nivel personal y profesional para cada uno por separado también. No podemos obviar todos los rumores que hay en torno a una posible salida de Piqué del Barça. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Sigue leyendo:

Filtran reciente conversación entre Shakira y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin pasean en scooter y se olvidan de Shakira

Gerard Piqué, enamorado de su novia Clara Chía Martin, llega con ella al aeropuerto de Barcelona

Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy

Shakira mostró el sostén y Gerard Piqué a su novia Clara Chía antes de reunión por custodia

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin tendrían un año engañando a Shakira

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona