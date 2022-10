Horóscopo chino de hoy 9 de octubre: las predicciones para cada signo

La astrología china se basa en la relación armónica entre los doce animales que conforman el horóscopo. A partir del análisis de dicha relación es que se elaboran las predicciones para cada día, es por esta razón que algunas veces las recomendaciones diarias se enfocan en aconsejarnos que nos abstengamos de hacer alguna actividad, ya que, de lo contrario, el equilibrio podría romperse y afectarnos en diferentes aspectos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional a tener en cuenta al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal es el día de nacimiento, ya que, si este se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, se considera que naciste el año anterior, pues según los preceptos de la astrología china el año inicia el 4 de febrero.

Antes de pasar a cada predicción, te contamos que este domingo 9 de octubre estará regido por la cabra de madera que nos invita a ser generosos, compartir y ayudar a personas y animales necesitados.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Los nacidos en los años de la rata pueden aprovechar la energía del día para descansar un poco más. Su energía aún sigue un poco inestable y es mejor que se recuperen. Una persona querrá involucrarlas en chismes y habladurías, no les sigan el juego, pues lo que pretende es “picarles la lengua” para luego dejarlos al descubierto con otras personas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con la regente del día en su contra, los bueyes deberán ser muy cuidadosos. Eviten practicar actividades de riesgo y fíjense muy bien cuando caminen, pues está incrementado el riesgo de sufrir caídas y golpes. También es recomendable que, si no tienen contraindicaciones médicas, consuman jengibre y cúrcuma y estén pendientes de su sistema respiratorio.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres deberán estar pendientes de las personas que lo rodean. Algunas querrán fingir su amistad solo para aprovecharse de ellos e incluso, involucrarlos en problemas. La regente del día les recomienda a los padres de tigres de 2010 que vigilen de cerca las amistades de sus hijos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo se puede ver expuesto a rompimientos amorosos. Su actual pareja querrá ponerle punto final a la relación. No la detengan ya que forzar los sentimientos ajenos solo les puede traer más dolor. La cabra les dice que esta no era la persona indicada para ustedes y que pronto se darán cuenta el por qué. Esta predicción también aplica para sociedades comerciales y laborales.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Algunos quebrantos de salud podrían encender las alarmas de los dragones este día. Si actúan con rapidez visitando al doctor y siguiendo al pie de la letra sus recomendaciones, podrán conjurar cualquier situación negativa que los pueda afectar de forma más grave. Una dieta detox dirigida por un profesional también les vendrá muy bien.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente deberían aprovechar el día para ampliar su círculo de amistades. La estrella de las personas nobles los acompaña, pero es necesario que la activen. Para ello acepten todas las invitaciones que les hagan hoy o, salgan por su cuenta a sitios públicos, pues conocer nuevas personas les abrirá muchas puertas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La energía será favorable para que los regidos por el caballo trabajen en su relación de pareja. La invitación que les hace la cabra es para que reconozcan sus errores, ofrezcan disculpas y se comprometan sinceramente a mejorar lo que necesite corregirse. Esta actitud estrechará los lazos y promoverá una relación sana en la cual ambas partes se verán beneficiadas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las regentes del día se verán beneficiadas para presentar solicitudes. Pese a ser domingo, traten de elevar las peticiones que tengan en el tintero, pues la energía propia les ayudará a obtener respuestas prontas y favorables. Para que puedan ver resultados más rápidos es recomendable que compartan con alguien necesitado. Equilibren la balanza.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Alguna persona querrá darle un consejo al mono hoy. Los regidos por este animal no gustan mucho de escuchar a los demás, y menos cuando no han pedido opiniones, pero este día es de suma importancia que acepten las recomendaciones que otra persona les haga, pues los protegerá de situaciones futuras que pueden ser muy graves.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La cabra le sugiere a los regidos por el gallo que eviten iniciar cualquier tipo de sociedad. Las relaciones que se inicien este día estarán destinadas al fracaso y les traerán muchos inconvenientes, incluso de tipo legal. El trabajo que se haga este día en solitario y organizado será recompensado.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro no puede huir de la realidad ni creer que dándole la espalda a los problemas estos desaparecerán. Al contrario, aprovechen el día para ir solucionando sus problemas. eso sí, no aspiren a hacer todo al tiempo pues esto solo les generará más ansiedad. No teman en pedirle ayuda a las mujeres de su círculo más cercano.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La cabra le recomienda a los regidos por el cerdo que cumplan con su palabra. Si hicieron alguna promesa cúmplanla y si no están dispuestos a hacerlo es mejor que sean sinceros y lo digan de una vez. Una promesa rota les generará un mal karma del que luego se arrepentirán.