Jenicka Lopez se menea sexy como Chiquis desde una ventana y con un vestido mínimo

La hermana de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, sigue los pasos de la Abeja Reina y anda jugando a dar acelerones de corazón desde su cuenta de Instagram. Con su nueva figura, se puso un vestidito super cortito con el que mostraba los piernones y hacía sexys poses presumiendo su belleza.

Desde que Jenicka Lopez comenzó a perder peso al igual que su hermana Chiquis Rivera, le han llovido cientos de piropos en las redes sociales. Además de ser una modelo curvy se está volviendo un ícono de sensualidad como la Abeja Reina. Y es que tiene a salir. Jenni Rivera fue siempre muy femenina y sensual. Tal como está siendo Jenicka ahora, sobre todo en última sesión de fotos donde un vestido negro de brillos muy corto dejó a la vista sus piernas y demás atributos. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Jenicka es una de las más consentidas de Chiquis y de todo sus hermanos. Después de Johnny es la consentida de la casa. Pero no se crean que por ser de las pequeñas no lleva en su sangre el carácter Rivera. La modelo curvy se caracteriza por siempre decir lo que piensa y si de conflictos se trata, es frontal y sin pelos en la lengua. Tal como pasó con los últimos conflictos con su tío Juan Rivera hace casi más de un año. just so y’all know, if anything happens to my family and i, my sister and us were just threatened by Brenda and Juan Rivera tonight.— jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) January 9, 2022

Para ese momento, el tema de la auditoría de la empresa de Jenni Rivera estaba en la palestra. En algún momento la propia Jenicka hizo responsable a tu tío Juan si algo le sucedía a ella a sus hermanos. Con el tiempo las aguas parecen haberse calmado sobretodo desde que Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, dejara de ser la albacea y pasara a ser Jacqie Rivera.

En cuanto a su relación con Doña Rosa, su abuela, al parecer hubo una distancia periódico de ese momento pero hace pocos la propia madre de la Diva de La Banda y muy querida también por todos los fans de la misma publicó a una foto junto a Jenicka Lopez y le dejó claro todo lo que la quiere con un mensaje en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Rosa Rivera (@senora_rosa)

