“Le aplastan” el corazón a Shakira: “Nunca dije nada, pero me dolía”

Shakira sigue lanzando frases misteriosas que cada vez generan más especulaciones de que se trata de su nueva canción, lo cual va tomando más sentido después de que publicará en sus redes sociales un breve video donde se ve que un hombre “le aplasta el corazón”, mientras ella trata de rescatar el órgano vital.

Y es que la cantante colombiana publicó junto al video unas frases que indican que se trata de su nuevo material musical, como han especulado sus fans.

Shakira escribe nuevas frases misteriosas

“Nunca dije nada, pero me dolía”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram, junto al video donde se ven peatones y uno de ellos, vestido con pantalón negro y zapatos del mismo color aplasta un corazón, mientras ella está arrodillada, tratando de rescatar el órgano vital.

“Yo sabía que esto pasaría”, concluye el mensaje de la cantante de 45 años, que ha despertado especulaciones sobre esas frases que ha publicado en los últimos días en sus redes sociales.

El posteo logró en pocas horas más de 1.5 millones de me gusta y mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes afirman que esas frases son parte de la nueva canción de Shakira y que va dedicada a Gerard Pique, quien fuera pareja de la cantante durante 12 años.

Shakira recibe el apoyo de sus fans

“Demasiado mujer para tan poquito hombre. Ojala algún día en algún lugar, tiempo y planeta encuentres un hombre que te ame y valore … Mientras tanto disfrutaremos de tus canciones”, escribieron algunos seguidores de la intérprete de “Clandestino”.

El pasado jueves comenzó a publicar esas frases misteriosas, primero escribió: “No fue culpa tuya”, lo que de inmediato generó las especulaciones entre sus fans.

Para el viernes, volvió a alborotar la inquietud de sus fans, al postear la frase: “Ni tampoco la mía”.

Pero Shakira, siguió despertando aún más las especulaciones este sábado al escribir una nueva frase: “Fue culpa de la monotonía”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Y para saber con broche de oro, este sábado, no solo publicó varias frases en un solo posteo, sino que compartió un breve video, donde se ve que un hombre aplasta un corazón.

Las pistas que dejó Shakira

Con esas pistas que fue dejando, sus fans afirman que es una canción de “venganza” contra el futbolista español.

Shakira y Piqué, anunciaron en junio pasado su separación tras 12 años de relación, en la que tuvieron a sus dos hijos: Milán, de 9 años y Sasha de 7.

La pareja actualmente enfrenta una batalla por la custodia de sus pequeños.

