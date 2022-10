Aislinn Derbez recibe clases con tenis con Serena Williams y posan para Lacoste

Una increíble experiencia, eso vivió la actriz y modelo Aislinn Derbez este fin de semana al tener una clase exclusiva de tenis con Venus Williams, hermana de la mejor tenista de la historia, Serena Williams.

La también modelo mostró parte de lo que vivieron en la práctica; “No todos los días te dan clase de tenis”, escribió la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez quien también compartió fotografías en compañía de la gran deportista Venus Williams en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, en este evento Aislinn posó como toda una top model para Lacoste, una nueva línea especializada en ropa deportiva, con combinación entre colores rojo, rosa, gris y blanco.

En este material publicado la protagonista de "A la mala" se dejó ver bastante sonriente y cómoda, generando así la receptividad de cientos de internautas.

Es importante resaltar que, Venus Williams es siete veces ganadora del Grand Slam y de otros 40 certámenes profesionales. Junto a su hermana también tiene una medalla de oro en Sydney 2000.

Serena Williams se convirtió en tendencia

La ex jugadora de tenis profesional, Serena Williams, hermana de Venus Williams,también dio de qué hablar en estos últimos días y es que, a través de las redes sociales se viralizó un video en el que aparece bailando al ritmo de la recordada Selena Quintanilla.

Con un vestido rosa, pies descalzos y el cabello trenzado, Serena dejó salir sus “pasos prohibidos” bailando y cantando “Bidi bidi bom bom”, alrededor de una fogata, en compañía de sus amigas más cercanas, quienes se reunieron en México para disfrutar de la despedida de soltera de una de ellas.

“Amo tanto a mi futura novia. Tanto que por un momento pensé que era Selena y no Serena. Nunca podría hacerle justicia. Todos adultos”, escribió.

