Ángela Aguilar modela unos pantalones de piel y presenta su nuevo look con el cabello ondulado

El 8 de octubre Ángela Aguilar cumplió 19 años, y junto con ello quiso mostrar a sus fans un cambio en su imagen. A través de su cuenta de Instagram publicó unas fotos en las que presenta un total look negro compuesto por pantalones de piel, top y botas. También destaca su cabello, pues en esta ocasión decidió lucirlo ondulado.

La cantante mexicana también modeló un atuendo más informal mientras viajaba en avión para otro de sus compromisos profesionales; las celebraciones no impidieron que presentara su exitoso show en San José y Salt Lake City. Ella estuvo acompañada de su mascota y hasta presumió unas bolsas de marca. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

El otoño es la estación del año favorita de Ángela Aguilar, y lo dejó ver en unas fotos que compartió en Instagram y que obtuvieron más de 255,000 likes. Ella posó en el jardín de su casa, luciendo muy relajada en jeans, top blanco y una chamarra afelpada. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Empieza el otoño: yo automáticamente 🍁🤎☕️🧸”. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

