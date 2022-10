Brad Pitt reabre el legendario estudio de grabación francés “Miraval”

Luego de lanzar una línea de productos para el cuidado de la piel y de exponer varias piezas como escultor, Brad Pitt ha presentado su tercer proyecto en menos de dos meses. Se trata de la reapertura del legendario estudio de grabación francés Miraval, fundado en 1977.

Junto con el productor e ingeniero Damien Quintard (a quien conoció hace poco más de un año) Pitt concedió una entrevista a Billboard en la que dieron detalles acerca de la reactivación del lugar, que estuvo cerrado durante más de dos décadas y que se encuentra en el estado de Provence, a ocho horas de París y precisamente arriba de la fábrica de vinos Miraval, de la cual el actor es dueño de un 50 por ciento.

Los estudios cuentan con oficinas, cabinas con instrumentos y micrófonos, consolas de grabación y todos los servicios. Brad le propuso a Damien un año como límite para que las remodelaciones estuvieran listas, y hasta él mismo supervisó la construcción de una alberca, recámaras, salas y otras habitaciones, pues se planea ofrecer a visitantes la estancia pagada a manera de resort, aunque no vayan a grabar un álbum en el inmueble.

El estudio Miraval en Provence ha sido el lugar en el que grandes estrellas de la música -como Sting y George Michael– grabaron exitosos discos, y recientemente se dio a conocer que la cantante Sade -ausente de la escena desde hace más de diez años- es la primera artista en producir nuevo material luego de esta reapertura, lo cual tiene muy emocionado a Brad, pues la considera una de sus grandes ídolos y “toda una realeza”. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

