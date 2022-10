Chiquis Rivera canta junto a sus hermanas Jacqie y Jenicka Lopez ¡Las 3 en mini vestidos!

La chiquita de las hijas de Jenni Rivera se juntaron en la herencia de su madre: la canción. Usando unos vestidos mínimos, Chiquis Rivera, Jacqie Rivera y Jenicka Lopez celebraron el cumpleaños 25 de la menor de los cinco. Por supuesto todos sus fans reaccionaron al ver a las hijas de La Diva de La Banda cantando con mucho sentimiento.

No es un secreto para nadie que los hijos de Jenni Rivera han pasado momentos muy duros, sobre todo desde la muerte de su mamá. Chiquis Rivera junto a Jacqie Rivera lograron levantar al resto de sus tres hermanos y sobreponerse antes los traspiés de la vida. Ahora celebran juntas la vida y más cuando se trata de consentir a la pequeña de ellas, Jenicka Lopez. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Horas antes Jenicka estuvo posando en una ventana mostrando los piernones con un vestidito negro muy corto. Así se contoneó y demostró que anda haciéndole la competencia buena a la Abeja Reina. Aunque Chiquis es un gran ejemplo para sus hermanos, es justamente la que se derrite de amor por los cuatro y no para de lanzarse flores y decirle lo muy orgullosa que está de ellos. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez) View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis Rivera y Jenicka Lopez y sus pérdidas de pesos

Ambas han tenido cirugías pero de verdad que eso no hace milagros y ya lo hemos visto justamente de ellas. Así que las dos según han explicado han cambiado sus hábitos alimenticios y sobre todo sus dinámicas de ejercicios. Chiquis Rivera se quitó la cerveza y, desde que anda con el director audiovisual Emilio Sánchez, hace no solo una sino varias actividades físicas cada tanto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Jenicka Lopez por su parte perdió una gran cantidad de peso y se hizo una cirugía estética para eliminar la grasita que le quedó extra. Esto sumado a varias rutinas de ejercicio que realiza a diario porque es una de las modelos de su propia marca de ropa deportiva, Overcomfort. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

