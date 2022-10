Dua Lipa sube la temperatura al mostrar su tanga negra debajo de su enterizo

Dua Lipa no deja de causar sensación en Instagram, y ahora ha conseguido más de un millón de likes por fotos en las que la artista aparece en el escenario, usando un ajustado enterizo cuyo original diseño permitió ver su tanga negra. Ella modeló orgullosa su outfit, con el que interpreta el tema “Good in bed”.

La cantante británica se encuentra de vacaciones, ya que a principios de noviembre comenzará la última parte de su gira Future nostalgia con un concierto en Nueva Zelanda. Ahora compartió imágenes que la muestran acompañada de sus amigos, mientras ella luce un curioso diseño de chaleco y pantalones anchos en color negro, que reafirmó su gusto por la moda vanguardista. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

A pesar de su extenuante agenda de trabajo Dua Lipa no deja de grabar capítulos de su exitoso podcast “At your service”; el más reciente presentó como invitada a la cantante Charli XCX. Es otra de las facetas que ha mostrado la artista este año, y tras finalizar la gira comenzará a grabar un nuevo álbum. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

