En leggings de color rosa Gaby Espino se muestra ejercitando sus glúteos

Gaby Espino es una apasionada del Pilates, pero en esta ocasión publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece usando ajustados leggings de color rosa y luciendo su figura mientras hace una rutina para los glúteos, usando una pelota y polainas en sus tobillos.

Recientemente la bella actriz venezolana compartió muchos videos en los que se le ve modelando diversos atuendos, como enterizos de varios colores y jeans; ella asegura que tiene listo su nuevo proyecto y ya muchos se preguntan si se trata de una línea de ropa.

Gaby también posó muy sexy usando un sostén con correas que lo únían a su falda blanca, obteniendo más de 142,000 likes en esa red social. Uno de los mensajes que escribió acompañando sus publicaciones fue: “Hoy comienza otro sueño….! Qué satisfacción tan grande se siente, al despertarme todos los días con nuevas metas, con ilusión y con ganas de lograr tantas cosas… Ver cómo voy cumpliendo uno a uno mis sueños, con mi propio esfuerzo! Ya les iré contando de qué se trata…! Por ahora sólo les puedo decir q me siento muyyyy felizzzzz y agradecida! Sueñennn! Llénense de metas y propósitos! Y salgan a luchar por todo lo q desean…🤍🙏🏻” View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

