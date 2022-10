Harvey Weinstein encara juicio en Los Ángeles por acusaciones de delitos sexuales

El exmagnate del cine Harvey Weinstein enfrenta en Los Ángeles un juicio por acusaciones de acoso y otros delitos sexuales.

El exproductor cinematográfico, de 70 años, ya fue condenado en Nueva York por cargos similares, años después de que las denuncias en su contra desencadenaron el movimiento #MeToo en Hollywood.

Este lunes se espera que comience la integración del jurado para el juicio que involucra a cinco mujeres, por incidentes que se remontan al menos a 2004.

Relacionado: Harvey Weinstein reapareció ante un tribunal en Los Ángeles y sorprendió por su aspecto deteriorado

Para este juicio, Weinstein fue extraditado desde Nueva York, donde ya cumplió dos años de una condena de 23 años por delitos sexuales. Ese caso está bajo apelación.

Entre las mujeres que acusaron a Weinstein destaca Jennifer Siebel Newsom, documentalista y actriz que está casada con el gobernador de California Gavin Newsom.

Siebel Newsom, de 48 años, apareció entre 2002 y 2011 en pequeños papeles en docenas de películas y programas de televisión. Recientemente dirigió documentales que incluyen “The Great American Lie” en 2020 y “Fair Play” de este año. Ambos tratan sobre el género en la sociedad.

La esposa del gobernador de California escribió sobre su experiencia con Weinstein en un ensayo en 2017 en el Huffington Post después de que el New York Times y las historias del New Yorker la convirtieran en un imán del movimiento #MeToo.

El movimiento #MeToo cobró impulso después de que decenas de mujeres denunciaron a Weinstein por acoso y agresión sexual.

Las múltiples acusaciones durante un tiempo ayudarán a fortalecer el caso de la fiscalía, según un analista legal.

“Ese va a ser uno de los argumentos más sólidos para la acusación. Se llama evidencia de patrón. No es sólo una persona que se encuentra con esto, son varias personas que no se conocen entre sí. ¿Cuáles son las posibilidades de que diferentes personas de diferentes lugares, diferentes períodos tengan historias similares? No se trata de una coincidencia”, dijo el abogado y analista Lou Shapiro.

Weinstein podría pasar el resto de su vida en caso de ser declarado culpable de los cargos en Los Ángeles.

La conformación del jurado podría demorar dos semanas, y se estima que el juicio en sí podría extenderse por unos dos meses.

Antes de su caída, Weinstein era visto como uno de los productores de cine más influyentes y exitosos de Hollywood, con su compañía que presumía ganadores del premio Oscar y clásicos de gran prestigio como “Shakespeare in Love” y “Pulp Fiction”.

Te puede interesar:

· A 5 años del escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein

· Harvey Weinstein niega que intentara agredir sexualmente a Angelina Jolie

· Harvey Weinstein se declara no culpable de once delitos de abusos sexuales