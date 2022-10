Kenia Os presume sus curvas en un ajustado bodysuit con muchos agujeros

Kenia Os ha tomado por sorpresa a sus seguidores en Instagram (que son más de 14 millones) al publicar varias fotografías que la muestran luciendo al máximo su curvilínea figura en un ajustado bodysuit con decenas de agujeros. Ese sexy outfit fue el que usó para el videoclip de su más reciente sencillo “Mía mía”, que ha sido todo un éxito en YouTube.

La cantante e influencer mexicana de 23 años ha obtenido más de 875,000 likes por unas imágenes en las que aparece usando un conjunto de top y biker shorts en color negro, y que complementó con el mensaje: “Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

En otro video que compartió en esa red social Kenia se dejó ver luciendo su figura en un body azul, botas blancas y medias hasta las rodillas; recientemente ella dio a conocer que ya está trabajando en un nuevo álbum, además de las fechas de su gira para 2023, que comenzará en San Diego: “MI GENTE DE USA Después de varios meses planeando mi Tour por USA, al fin les puedo enseñar este cartel, qué felicidad conocerlos a todos. No saben la felicidad y la emoción de visitar cada ciudad cantando mi música Ahhhhh!!!” View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos) View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

También te puede interesar:

-Usando traje de baño de corte alto Kenia Os dice adiós al verano

-Entre poses candentes y miradas atrevidas: Los 5 bikinis de Kenia Os que arrancaron suspiros en Instagram