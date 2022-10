Belinda llena su cara de piercings y la comparan con novia de Nodal, Cazzu

Llegó octubre y por supuesto las decoraciones, disfraces y looks para Halloween comienzan a tomar protagonismo. Los famosos no se quedan atrás y ya están posando con sus “escalofriantes” apariencias, tal es el caso de la cantante Belinda, quien llenó su cara de piercings.

Belinda escogió un look dark, nuevamente las tonalidades rosa se apoderan de su cabello, en esta oportunidad con largas trenzas. Además, vestida de negro y con piercings en las cejas y la nariz para completar el outfit. De inmediato los fans y haters de la ex de Christian Nodal, la compararon con la actual novia del mismo, la argentina Cazzu. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Aunque la publicación de las instantáneas, que fueron captadas por el lente de Alex Cordova, generaron buenos comentarios para Belinda, otros tantos le mencionaron a su ex, Christian Nodal. View this post on Instagram A post shared by Belindapop (@belinda.california_)

La intérprete de “Amor a primera vista” agregó un par de fotos de Tiffany y Chucky, sus muñecos diabólicos favoritos, que a su vez funcionaron de recordatorio de su antigua relación, porque la también actriz le regaló a Nodal un muñeco Chucky. ¡Ojo a esto! 👀 Belinda se cambió el look y llegó a compararse con la novia de Chucky 😅 Y al parecer, también habría comparado al muñeco diabólico con Nodal 🫣 #LoSéTodo pic.twitter.com/m8WnYQ2OJ4— Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) October 11, 2022

Comparan a Belinda con Cazzu, la actual novia de Nodal

Si bien es cierto, la relación de Belinda y Christian Nodal fue considerada una de las más seguidas, en su momento. Ahora, seis meses después de haberle puesto fin, siguen dando de qué hablar.

Una de las razones fue su polémica separación, y es que salieron a relucir ciertos detalles que dejaron mal parada sobre todo a la estrella de origen español. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Ahora, que el cantante de regional mexicano mantiene una relación amorosa con la Cazzu, en par de oportunidades han comparado a Beli con la reguetonera argentina. La primera vez cuando Belinda posó para la portada de la revista BadHombre Skin, en donde sorprendió con el cabello corto en color rosado. Y, con este look de Halloween y sus perforaciones en la cara, volvió a causar la misma reacción. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Sigue leyendo:

El público arremete contra Christian Nodal por dejar que otros ofendan a Belinda

Cazzu muestra su hilo dental desde la nieve en Bariloche y Christian Nodal reacciona

Cazzu le perrea a Christian Nodal y deja ver su tanga en el concierto de Wisin y Yandel

Belinda se confesó a 5 meses de separarse de Christian Nodal: “El trabajo me ha salvado”

Lili Estefan reacciona al escándalo de Belinda y Nodal: “Nunca en 25 años de casada pedí para los dientes”