Francisca se desboca de amor por el cumpleaños de Jomari Goyso en Instagram

Este miércoles 11 de octubre el estudio de Despierta América, programa matutino de la cadena Univision, amaneció de fiesta y es que el experto en moda y belleza, Jomari Goyso, celebró su cumpleaños número 41. Francisca, su mejor amiga, le dedicó un mensaje de amor que conmovió a los fans de ambos.

A través de su perfil en Instagram y Twitter, el equipo del programa Despierta América felicitó al estilista oriundo de España. “Feliz cumpleaños @jomarigoyso tu familia de @despiertamerica te desea un maravilloso día”. Pero Francisca no se quedó atrás y también le profesó amor.

Usando sus redes, la dominicana expresó un conmovedor mensaje de felicitaciones, dedicado a su mejor amigo, Jomari Goyso.

“Feliz cumpleaños @jomarigoyso tu sabes lo que hay en mi corazón para ti. ¡Tú bien sabes! Gracias por siempre estar para mí. Tu presencia, sabiduría y Luz son un regalo para todos los que te conocemos y queremos. Feliz Feliz cumpleaños Amigo!”, escribió Francisca junto a un carrete de fotos y videos en el que recopiló divertidos momentos que han pasado.

Para finalizar pidió: “Que Dios siempre sea el guía de tu vida y que nos siga regalando momentos especiales”.

Francisca y Jomari: Amigos inseparables

Aunque la animadora y el experto en belleza han protagonizado algunas polémicas por tener discusiones y hacerlas públicas en redes sociales, también han demostrado que su amistad es dura como roca, ofreciéndose disculpas públicamente y así arreglando sus diferencias. View this post on Instagram A post shared by jomari fans page (@jomarifans_francisca)

En el reciente 2022, específicamente en la boda de Francisca, esta hermandad dio de qué hablar, por los mensajes que ambos se dedicaron.

“Uno de los regalos que me dio Francisca a mí, fue el honor de poder hablar en su nombre y en el de su familia, que ahora también es mía! Dejándome libertad para expresar mis pensamientos y representarla!”, escribió Jomari junto al video en el que muestra parte de lo vivido. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

“Fuiste ese hermano que Dios sabía que yo necesitaba ese día. Gracias por cuidar de mí y de mi familia. Te quiero con todo mi corazón”, respondió su gran amiga. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Sigue leyendo:

Jomari Goyso se burla de las cejas de Jacky Bracamontes: “Dios te hizo así…”

Jomari Goyso llevó a Francisca Lachapel engañada a su despedida de solteraEn bikini, Francisca de Despierta América disfruta su luna de miel desde un columpio gigante

A Francisca Lachapel la llaman fea. Ella responde implacable en Instagram y desde Despierta América

¡Francisca se la quitó!, la presentadora de Despierta América quedó en top y lo meneó todo

Francisca Lachapel comparte un profundo miedo con lágrimas en los ojos al llegar de Nueva York