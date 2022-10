Horóscopo chino de hoy 11 de octubre: las predicciones para cada signo

Este martes 11 de octubre estará regido por el gallo de fuego. Esta energía no será propicia para inicios, sino por el contrario, para finalizar relaciones de cualquier tipo. El trabajo en solitario y de bajo perfil es otra de las recomendaciones generales que trae el horóscopo chino para hoy.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta para conocer cuál es tu animal regente es el inicio del año para la astrología china, pues, según sus preceptos, esto solo sucede hasta el 4 de febrero. Por lo tanto, si naciste entre el 1 de enero y ese día, tu signo zodiacal será el del año inmediatamente anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El gallo le sugiere a quienes nacieron en los años de la rata que aprovechen el día para aumentar o perfeccionar sus conocimientos. Adquieran una nueva habilidad que les permita mejorar su currículo, pues cuando esté finalizando el año del tigre muy probablemente sean tenidos en cuenta para un mejor cargo o para un contrato importante, siempre y cuando tengan las suficientes capacidades.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los romances inesperados serán la constante de los regidos por el buey. Sea que estén solteros o ya tengan una pareja estable, otras personas se acercarán a ustedes con intenciones amorosas. Sin embargo, debido a la energía del día, serán relaciones fugaces e incluso, conflictivas. Para aquellos que ya están comprometidos, es mejor que se mantengan alejados de cualquier triángulo amoroso.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres conocerán una persona muy especial este día. Su papel no será romántico, sino que les ayudará a mejorar como personas y esto, para el año que se aproxima será vital, pues los regentes del año se enfrentarán a cambios importantes. Esta noche podrían recibir una noticia que los obligará a cambiar de planes.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El gallo, regente del día, es el antagonista del conejo. Este choque de energías les provocará retrasos y contratiempos, especialmente en su trabajo. Debido a esto, es recomendable que procuren salir con varios minutos de anticipación y tengan un plan B para los inconvenientes que se les puedan presentar. Cuiden su salud, pues estarán más propensos a contraer algún virus.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Alguna pérdida o noticia impactante hará que los dragones empiecen a replantearse muchas cosas. Los regidos por este quimérico animal gustan de planificar su futuro a pie juntillas, pero hoy, deberán aprender, incluso por las malas, que nada está escrito y que mientras más se resistan a los cambios más difíciles serán. Es un día para vivir el aquí y el ahora, pues no sabemos qué pasará mañana.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

A la vida de las serpientes regresan las posibilidades de viajar, especialmente por trabajo. Aunque la energía del día no es la mejor, no dejen pasar la oportunidad y acéptenla, pues esos desplazamientos los favorecerá, no solo a nivel laboral, sino que también podrían conocer una persona con quien iniciar una apasionada relación sentimental.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El caballo deberá ser muy cuidadoso este día para evitar romper lazos familiares. Actitudes, palabras y hasta gestos podrían herir los sentimientos de algún miembro de su familia quien no sabrá cómo manejar la situación y optará mejor por alejarse. Tengan especial cuidado con las discusiones relacionadas con herencias o dineros familiares.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El gallo le sugiere a la cabra que no se pase de lista. Los regidos por la oveja se jactan de ser muy buenos en los negocios, y muchas veces, con tal de mantener su buena racha, se aprovechan de socios y compañeros. Esto, lógicamente, se les regresará tarde que temprano, así que este día, analicen como ha sido su actitud y si deben corregir algo háganlo, pues la lección podría ser muy dolorosa.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Quienes nacieron en los años del mono se verán compelidos a tomar una importante decisión. Los días han sido complicados y los problemas se están acumulando alrededor del mono. Un gran cambio será la única opción que tienen para poder mejorar su situación actual. Por más difícil que parezca es mejor que lo hagan ahora, pues después será mucho más complicado.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El regente del día podrá aprovechar su energía para ponerse al día con sus tareas pendientes. Desde hace varias semanas ha postergado el cumplimiento de obligaciones y esto solo le está trayendo ansiedad. Es momento de que los regidos por el gallo se den cuenta de que la procrastinación solo les trae problemas, especialmente a aquellos que trabajan de manera independiente, pues están alejando clientes y, por ende, ingresos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Personas cercanas buscarán apoyo y consuelo en el hombro del perro. Por más difícil que esté su día, procuren ayudarlas, especialmente porque serán personas que en su momento fueron incondicionales con los regidos por el perro. Sean pacientes y, sobre todo, háblenles con amor y compasión, pues es justo lo que necesitan.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Este es un día en que el cerdo, de la mano del gallo, podrá darse cuenta de algunos asuntos que le estaban ocultando. Sin embargo, no es momento de reaccionar aún. Esperen a que la semana finalice y se sientan más calmados, pues un discurso bien estructurado será el “arma” indicada para evitar más mentiras y poder encontrar toda la verdad del asunto.