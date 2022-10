Karol G jala la tanga de su bikini y asegura: “Las curvas siempre de moda”

La colombiana Karol G causó infartos a sus fans cuando, después de presentarse en Denver con su $trip Love Tour, se tomó un día libre para disfrutar de un trago vistiendo un bikini de fresas al tiempo que jalaba su tanga hilo dental. Pero lo que realmente llamó la atención, como es costumbre ya, fue el poderoso mensaje que había detrás de semejante muestra de sensualidad.

“… y quien dijo que yo era flaquita ? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII … Las curvas siempre de moda pues.. Besitos !!!!!”, fue el mensaje que dejó Karol G para sus 57 millones de seguidores en Instagram. La Bichota dejó claro que sus tangas, sus exhibiciones y sus muestras de “perreo” son porque la empoderan a ella y a los no muy pocos fans que tiene alrededor del mundo. Hay que decirlo, la intérprete de “Provenza” y “El Makinon” le dio otro sentido a las ardientes exposiciones de feminidad. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

En los últimos dos años, la colombiana Karol G ha afianzado su mensaje de empoderamiento femenino a través de la belleza. Hasta hace muy poco, la industria del entretenimiento nos había acostumbrado a que, si mostrabas mucho, ya no eras lo suficientemente inteligente. O si demostrabas inteligencia, ya eras descartada de las “Mamis”. Esta nueva generación no solo abarca a las cantantes de género urbano, sino a la mujer artista en general. Mismas que han cambiado el discurso y muchas las que se han identificado con él. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

El mensaje de empoderamiento de Karol G

Karol G es una digna representante de este “nuevo feminismo” donde la mujer es “Bichota”, “Motomami”, “Nena Trampa” y “La Más Dura”, pero también se han unido a ese mensaje que comenzó hace muchos años la pionera femenina del reggaetón, Ivy Queen.

Ahora la mayoría son mujeres que no temen mostrarse en mínimos atuendos y decirle al mundo que es porque se sienten hermosas tal cual son y sin pensar lo que piense la sociedad. Tampoco lo hacen motivadas por la aceptación masculina. Aunque son muchos los hombres que han sido abiertos y fieles amantes de este empoderamiento femenino. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Los últimos temas de Karol G han sido hablando de esto. “Provenza” te enseña a ir y venir y sobretodo a ser libre de tomar la incitativa sin que el hombre lo proponga. “MAMIII”, éxito que creó junto a Becky G, te invita a salir de las relaciones que, por más amor que sientes, son tóxicas e inviables.

Por último, “Gatúbela” que es como la propia Bichota ha dicho que se siente en este momento: libre y muy segura de sí al punto que, ella decide cómo y con quién. Sin mencionar la sexsualidad implicita no solo en el videoclip sino en el $trip Love Tour 2022 ,con el que está recorriendo las ciudades más importantes de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips) View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

