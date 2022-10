¿Qué tan efectiva es la vitamina C en la prevención y tratamiento de COVID-19?

En los últimos años se ha propagado COVID-19 en todo el mundo. Entre las propiedades que tiene la vitamina C, es que es un poderoso antioxidante y se ha visto que mejora la inmunidad.

La vitamina C juega un papel importante en el fortalecimiento del sistema inmune y como parte del tratamiento. Así mismo, puede ayudar en la prevención de COVID-19 al fortalecer el sistema inmune.

Muchas investigaciones tienen como hipótesis que la vitamina C o ácido ascórbico podría ayudar a prevenir la infección producida por el SARS-Cov-2 (virus) al potencializar la respuesta del sistema inmune y reducir la severidad de la respuesta inflamatoria debida al virus.

Así mismo, numerosos estudios clínicos han llegado a la conclusión de que una alta dosis de vitamina C puede ayudar a potencializar el sistema inmune, como se muestra en un estudio publicado en la revista J Basic Clin Physiol Pharmacol. en 2021.

La Vitamina C como parte de la dieta

La vitamina C se encuentra en vegetales frescos (brócoli, pimiento rojo) y frutas como naranjas, mandarinas, limones, guayabas, fresas, mangos, entre otras.

Se ha visto que las infecciones virales son menos severas y duran menos en personas que tienen suficiente vitamina C (200 mg) en su alimentación diaria.

Propiedades anti-virales: vitamina C

Numerosas investigaciones han mostrado la acción antiviral de la vitamina C. La vitamina C tiene muchos roles en el cuerpo, se recomienda un consumo diario de vitamina C de 200 mg que se puede obtener a través de una dieta saludable.

Muchos estudios clínicos muestran que el consumo regular de vitamina C ayuda a reducir los síntomas de resfriado común en el invierno.

Los estudios han mostrado que consumir entre 1 a 2 gramos de vitamina C al día puede ayudar a prevenir enfermedades del tracto respiratorio y padecer con menos frecuencia un resfriado común.

En personas que están más expuestas a estrés físico y que tienen mayor riesgo de tener un resfriado común se ha visto que tomar 1 g de vitamina C más bien reduce el número de días de la enfermedad en comparación de la población general pero no disminuye la incidencia de tener un resfriado común.

Así mismo, se pueden disminuir los síntomas de resfriado común al tomar diariamente 30 mg de zinc y 1 g de vitamina C. Sin embargo, el zinc no reduce los síntomas de COVID.

Además, el tratamiento con vitamina C no tiene efecto en la severidad y duración de un resfriado común una vez que han empezado los síntomas.

La Vitamina C y COVID-19

Ya que la vitamina C aumenta la respuesta inmune al COVID, puede usarse como parte del tratamiento de COVID-19 (SARS-CoV-2) de acuerdo a algunos estudios.

En personas hospitalizadas por COVID-19 se suele administrar la suplementación de alta dosis de vitamina C, vía intravenosa en lugar de vía oral por tener menos efectos secundarios ya sea leves o severos.

Además la vitamina C posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a la recuperación.

La dosis depende de cada caso, ésta debe ser determinada por el equipo médico.

Numerosos estudios han mostrado que los suplementos de antioxidantes pueden ser de gran ayuda para contrarrestar los efectos del virus COVID-19.

A nivel clínico la terapia con grandes dosis de vitamina C en pacientes hospitalizados ayuda a elevar el estado nutricio del paciente y puede acortar el tiempo de hospitalización.

Un estudio publicado por la revista Front Inmunol. en 2020 encontró que la administración de vitamina C en conjunto con glicirricinato de amonio y quercetina propicia una reducción en los síntomas de covid-19 en pacientes no hospitalizados.

Efecto protector de la vitamina C y COVID-19

La vitamina C tiene efectos positivos en el impacto que ocurre durante la infección y puede tener un papel importante como protector en la prevención de COVID-19 al potencializar el sistema inmune.

Por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, la vitamina C es ampliamente usada en el tratamiento de varias enfermedades.

La Vitamina C tiene funciones de ser un poderoso antioxidante con numerosas funciones en el organismo. De ahí su potencial efecto para aumentar la inmunidad contra el COVID-19.

Altas dosis de vitamina C se han visto que reducen la inflamación, ayudan a mejorar el estado del soporte de oxígeno y puede ayudar en reducir la mortalidad en algunos pacientes hospitalizados con COVID-19.

Altas dosis de vitamina C administradas clínicamente pueden ser efectivas como parte del tratamiento de COVID-19. También la vitamina C puede ser un protector en la prevención de COVID-19 al potencializar el sistema inmune.

Así mismo, una dieta saludable con 200 mg al día de vitamina C puede ayudar en la prevención de enfermedades respiratorias como resfriado común. O en personas con gran exposición a contraer un resfriado puede ayudar un suplemento de 1 g de vitamina C al día, consulta a tu médico.

Fuente: National Institutes of Health (NIH