Yailin, esposa de Anuel AA, hizo rebotar sus senos mientras lucía el pelo tan verde como Hulk

Después de una buena desaparecida de las redes sociales, La Chivirika y esposa del reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, Yailin La Más Viral, reapareció en Instagram con un top corto negro, haciendo rebotar sus senos al ritmo del género urbano. También con un nuevo look: ahora tiene el cabello verde.

Con uno poco de ondas y unas trenzas arriba de su cabeza, Yailin La Más Viral se contoneó sensualmente, jugó con la boquita y dio taco de ojo a sus senos bien cerquita de la cámara. A pesar de ser una mujer evidentemente muy sensual y exuberante, varias usuarios y sobre todo fans de Karol G, la compararon con el superhéroe de Marvel, Hulk. Esto por llevar su pelo verde del mismo color que el famoso personaje. View this post on Instagram A post shared by YAILIN & Anuel AA FANS PAGE ❤️ (@yailin__anuel) View this post on Instagram A post shared by Yailin la mas viral (fan) (@yailinlamasviraltm)

La última vez que Yailin La Más Viral hizo una publicación en las redes sociales fue el día que salió al concierto de Rosalía en el marco de su Motomami World Tour 2022. Ahí se pudo ver que La Chivirika e intérprete de “Cuero” aún seguía con Anuel AA, pues los pillaron haciendose una videollamada en medio de la presentación.

Qué sucede entre Anuel AA y Yailin La Más Viral

Muchos han dicho que se separaron, otros que el cantante de género urbano no se encuentra pasando por un buen momento profesional y personal. Ha querido que todo lo referente a su privada se mantenga entre sus íntimos. View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

Incluso hace poco se viralizaron unas fotos de la cantante de trap dominicana en la que unos fans le pidieron tomarse una foto aseguraron que Yailin está embarazada. Pero la verdad es que determinarlo era muy difícil, pues la ropa que tenía puesta era muy ancha. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Anuel AA ha seguidos sacando temas nuevos pero alejado de los escenarios. Recordemos que hace unos meses suspendió su gira. Sin embargo, sus colegas y también competencia del reggaetón están en este momento en tour: Bad Bunny, Feid, Cazzu y hasta su propia ex novia, La Bichota Karol G. Así que muy probablemente al terminar estos, el puertorriqueño vuelva a las tarimas. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por el momento habrá que esperar si efectivamente algún paparazzi logra captar a Anuel y Yailin enamorados aún o con vidas hechas aparte. Por lo pronto, les dejamos el videoclip que hicieron juntos y que se volvió todo un hit en Youtube, “Si Tu Me Busca”.

Sigue leyendo:

Acariciando su busto, Yailin La Más Viral amenaza con abogados al que diga chismes de Anuel AA

Yailin La Más Viral presume movimiento de lengua en video de Anuel AA y Tokischa

Yailin La Más Viral posa de piernas abiertas con trikini y Anuel AA le juega broma a sus fans

Yailin La Más Viral y Anuel AA se meten al baño de su avión privado y lo presumen en Instagram