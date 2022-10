Cubana Lena Burke rinde homenaje a Celia Cruz en el Free Cover Venezuela

Una de las cantantes latinas más importantes que reside en la ciudad de Miami es Lena Burke. Misma que se popularizó con el éxito “Tu Corazón” junto a Alejandro Sanz rindió un homenaje a “La Guarachera de Cuba”, Celia Cruz, de la mano del Free Cover Venezuela.

El grupo de talentosos músicos latinos, liderados por sus creadores Alejandro "Neg" Barrera y Daniel "Chompa" Bracho, invitaron a Lena Burke a interpretar los más grandes éxitos de la fallecida Celia Cruz: "El Yerbero Moderno", "Bemba Colora Quimbara", "Carnaval, entre otros. Quién mejor que ella para darle color a la música de una de las grandes figuras de la Fania All Stars. Amén transmitir parte de su legado y poner el nombre de Cuba por todo lo alto.

La plataforma de versiones musicales conformada por músicos venezolanos, Free Cover Venezuela, ha tenido un importante crecimiento en Youtube. En tiempo récord han dado a conocer su trabajo y no son pocos los músicos latinos más importante del entorno que sueñan con recibir la invitación. Lena Burke pasó por ahí y dio una clase de musicalidad, talento y mucho "swing". En tan sólo 24 horas, el video debutó en el puesto número 12 de reproducciones de la plataforma digital.

Cantantes cubanas hay muchas. Cantantes como Lena Burke, no. Como Celia Cruz, menos. Son la perfecta mezcla de: talento innato y mucho trabajo. A la cubana radicada en Miami hay que sumarle horas de estudio también. Así que Free Cover Venezuela puso manos a la obra para tenerla entre sus reproducciones.

Pero ellos tampoco se quedan atrás. Cada de uno data de larga e importante trayectoria y tocan con artistas importantes en la industria musical latina y anglo.

El homenaje a Celia Cruz se estrenó el pasado viernes en el canal de Youtube de Free Cover Venezuela: “Significa mucho para mí, no solo como cantante sino como cubana que soy. Además de tener un significado muy sentimental porque a Celia la conocí personalmente en Miami y fue una gran amiga de abuela Elena. Por eso y por el amor que me une a Venezuela, para mí este es un Free Cover de ensueño. Toda artista caribeña como yo sueña con interpretar algún día a Celia Cruz”, afirmó Lena Burke.

