Doctora Ana María Polo de Caso Cerrado inicia campaña “agresiva” contra el Cáncer de Mama

La doctora Ana María Polo, una de los talentos más reconocidos del entretenimiento hispano, volvió a alzar su voz y de manera más enfática y hasta agresiva sobre el cáncer de mama. Como sobreviviente del mismo cree que hay que hacerle frente sin miedo y hablarla con la mayor honestidad posible, aunque en ocasiones suene “rudo”. Además brindará junto a un excelente equipo herramientas para poder superar con éxito la misma. Estas van desde capacitación para brindar ayuda a los enfermos, hasta el enlace con organizaciones que ofrecen recursos económicos para el costo de diagnósticos y tratamientos.

La reconocida Doctora Ana María Polo, conocida por el programa Caso Cerrado, se une este mes de la concientización sobre el cáncer de seno a la campaña de la organización Susan G Komen: “Cancer de Mama: Hablemos de Eso”. Una iniciativa con el objetivo de concientizar a las mujeres hispanas sobre la importancia de hablar sobre esta enfermedad y conocer los recursos de apoyo que se encuentran disponibles para nuestra comunidad de manera directa, honesta y en ocasiones hasta un poco cruda. Pero estas convencidas, al igual que Adamari López, que es una manera efectiva de tener diagnósticos a tiempo. View this post on Instagram A post shared by Komen Health Equity Revolution (@komenhealthequityrevolution) View this post on Instagram A post shared by Susan G. Komen (@susangkomen)

“Entre más información tengamos sobre el cáncer de mama, más oportunidad de detección temprana y menos peligro de muerte existirá. Para mí es importante unirme a esta iniciativa de Susan G Komen porque nos invita a hablar de manera clara y abierta sobre esta enfermedad, a compartir historias y aprender a tomar control de nuestra salud”, afirmó Ana María Polo, quien este año cumple 19 años como sobreviviente de cáncer de seno. View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Polo (@anapolotv) View this post on Instagram A post shared by Susan G. Komen (@susangkomen)

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las mujeres hispanas, razón por la que Susan G Komen ofrece una gran variedad de recursos informativos y que están disponibles completamente en español para nuestra comunidad latina incluyendo una línea telefónica de asistencia directa en español (1-877 GO KOMEN). Ahí pacientes obtienen apoyo y asesoramiento de trabajadores sociales, especialistas en oncología capacitados para responder cualquier preguntas o inquietudes, además de información sobre organizaciones y recursos locales para asistencia financiera y recursos de ayuda. La organización también cuenta con una plataforma digital en español Komen en Español con amplia información dirigida a la comunidad hispana que ofrece datos sobre factores de riesgo, prevención, diagnóstico y tratamiento. View this post on Instagram A post shared by Komen Health Equity Revolution (@komenhealthequityrevolution)

La Fama de la Doctora Ana María Polo

La Dra. Ana María Polo es reconocida como una de las personalidades de mayor influencia y prestigio dentro de la comunidad hispana. Con más de 19 años en la industria, su programa “Caso Cerrado”, nominado a un Premio Emmy, es el programa de corte más exitoso y de más larga duración dentro de la televisión en español. View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Polo (@anapolotv)

A través de su carrera, Ana Maria Polo ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el premio Mike Leland que honra a las personas y organizaciones dentro del mundo de las comunicaciones que demuestran un compromiso humanitario. Durante sus 20 años de carrera ha sido vocera de importantes causas, comenzando por la lucha contra el cáncer, enfermedad de la que es sobreviviente. Es embajadora hispana de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer),ha colaborado con las organizaciones Human Rights, PETA Latino, y When We All Vote. View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Polo (@anapolotv)

