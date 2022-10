En video, Angelique Boyer se muestra atando el sostén de su minibikini

Angelique Boyer está tan emocionada con el lanzmiento de su propia línea de bikinis que decidió compartir a sus seguidores en Instagram un video en el que se muestra luciendo una de las prendas y atando las correas de su sostén, mientras usa una falda que se desliza por sus caderas.

La bella actriz francesa de 34 años funge como la modelo principal de su ropa de playa, y ha obtenido en esa red social más de un millón de likes por imágenes en las que aparece presumiendo su escultural figura al usar bikinis de varios colores.

Con la marca Etérea 69 Angelique -quien actualmente no tiene un proyecto televisivo en puerta- debuta como empresaria, y hasta en las fotos que la muestran durante sus vacaciones se deja ver usando sus bikinis (y de paso su perfecto bronceado). El mensaje que escribió fue: “Mi vista de hoy…la más hermosa”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

