Horóscopo chino de hoy 12 de octubre: las predicciones para cada signo

La astrología china tiene en cuenta varios factores al momento de calcular las predicciones del horóscopo. Los doce signos zodiacales se combinan con constelaciones, estrellas auxiliares, elementos y energías adicionales para poder dar las recomendaciones diarias.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda además que, para determinar cuál es tu signo zodiacal, debes tener en cuenta tu día de nacimiento, ya que, si este se ubica entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Este miércoles 12 de octubre estará regido por el perro de tierra y, al igual que el mono de fuego, su energía afecta todas las actividades y transacciones relacionadas con dinero y finanzas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El año, sin lugar a dudas ha sido una montaña rusa para quienes nacieron en los años de la rata. Estos “sube y baja” los ha llevado a ocuparse de muchas cosas al tiempo, menos de ellos. Hoy se merecen hacer un pare y dedicar un rato solo para ustedes, tomen un baño relajante, vayan a un spa, cambien de look, mímense, pues se lo merecen y, sobre todo, lo necesitan.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes podrían aprovechar el día para estar pendiente de su salud. Visiten al doctor y háganse exámenes de rutina, incluso si se sienten bien. El perro les sugiere que no se confíen, pues alguna enfermedad silenciosa podría estarlos acechando.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La actual pareja de los tigres los está llevando por un camino nuevo que los hace sentir inseguros. Es una persona que les ha dado la mano y les ha permitido conocer cosas nuevas, sacándolos de su zona de confort. Esto asusta a los desconfiados tigres. Pero el perro les dice que dejen a un lado su inseguridad, pues esta relación amorosa llegará lejos y les ayudará a mejorar en muchos aspectos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

A diferencia de ayer, los conejos tendrán un día positivo. Hoy, recibirán interesantes propuestas relacionadas con viajes y cambios de trabajo. Acéptenlas, pues les permitirá mejorar sus ingresos y su posición laboral. Es probable que algún miembro de su familia no esté de acuerdo con su decisión, traten de no dejarse influenciar y, mucho menos, manipular.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El perro es el antagonista del dragón, así que es mejor que cuiden sus pertenencias. El día no es apropiado para hacer pagos ni compras importantes. De la misma manera, eviten participar o iniciar sociedades o negocios en los cuales deban invertir de manera inmediata, pues seguramente pierdan su dinero.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Algunos inconvenientes con su familia harán que la serpiente se sienta ansiosa y triste. Sabe que no les ha dedicado el tiempo suficiente a sus seres queridos, especialmente a sus hijos, pero, por circunstancias ajenas, en este momento no puede cambiar la situación. Por esta razón, el perro le sugiere que organice bien su agenda y procure pasar, así sea unos minutos en calma, con su familia. Los beneficiará a todos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Día para que los caballos se arriesguen y den ese paso que tanto han dudado. Salir de la zona de confort no es fácil, pero es la única manera de lograr sus sueños. Hoy, el perro les dará la mano para que se pongan en marcha y empiecen a cambiar su realidad. Eso sí, no le cuenten a nadie sus planes, pues recibirán muchas críticas que no los dejarán avanzar.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra tiene un asunto amoroso pendiente. Una relación que no finalizó de la mejor manera y cuyo recuerdo persigue a los regidos por la oveja. Es necesario que sanen esta herida para que puedan abrir, sin miedo, su corazón a nuevas personas. Si creen que necesitan ayuda para dar ese paso no duden en buscarla.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono deberá fijarse muy bien en sus palabras durante este día. Estarán propensos a hablar de más y podrían ocasionarles problemas a las personas que confiaron en ustedes. El perro también les sugiere que eviten hacer compras innecesarias, pues por estos días el dinero no les está sobrando.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día favorecerá a aquellos gallos que están pensando en aumentar su familia. La estrella de la fertilidad los acompaña y les ayudará a que un embarazo suyo o de su pareja se de más fácilmente. Lógicamente, si dentro de sus planes en un futuro cercano, no está el de tener un bebé, es mejor que tomen las medidas necesarias.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El regente del día necesitará dedicar parte del día para resolver algunos problemas familiares. Enfrentamientos entre padres e hijos exigirán que el perro vuelque su atención con el fin de evitar situaciones más conflictivas. Las discusiones por dinero y herencias serán las más difíciles de controlar, pero si actúan de manera objetiva podrán ayudar a toda su familia y a ustedes mismos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Algunos daños y desperfectos harán que el cerdo deba echar mano de sus ahorros. Los regidos por el chancho podrían enfrentar gastos adicionales en su hogar y lugar de trabajo. Los pagos que deban asumir desequilibrarán su presupuesto, pero no por mucho tiempo, porque en los próximos días, recuperarán lo gastado e, incluso, un poco más.