Ninel Conde baja un poco sus leggings para mostrar su abdomen de acero

Ninel Conde tiene una disciplina muy estricta en lo que al ejercicio se refiere, por eso acude diariamente al gimnasio. Ahora, a través de sus historias de Instagram dejó ver los resultados de sus extenuantes rutinas, posando frente al espejo y bajando un poco sus leggings deportivos para presumir su abdomen de acero.

Hace algunas semanas el bombón asesino cumplió 46 años, y en repetidas ocasiones ella ha comentado que la edad no es un impedimento para mantenerse bien físicamente. En otro clip modeló un conjunto deportivo en color rosa y hasta dejó ver su tanga de hilos; a la pregunta que le hicieron sus fans acerca de qué tipo de ropa interior usa, Ninel respondió ” Y string”.

Ninel Conde no ha dejado de presentarse en vivo cada mes, ya sea en Estados Unidos o en México. El 12 de octubre tiene una cita con sus fans en Mexicali y el 16 estará en Phoenix; ella también publicó un video con los mejores momentos de su show en Puebla: “Gracias Puebla por esa energía tan hermosa! 14 horas de viaje, Jet lag, cansancio extremo… nada fue impedimento para poder disfrutar este gran show! a pesar de lo que veamos .. al final de eso se trata la fe! Esta noche fue una de esas muestras de amor! Gracias por siempre estar !” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

