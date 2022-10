Scarlett Johansson considera que fue “hipersexualizada” desde los inicios de su carrera

Scarlett Johansson es aclamada por sus papeles en cine, pero ahora reflexionó acerca de sus inicios, comentando que cuando era adolescente manejaron su imagen como el de una chica con más edad, por lo que se sintió “hipersexualizada”.

En una entrevista para el podcast “Armchair expert” de Dax Shepard, la actriz de 37 años comentó que se sintió encasillada en papeles sexys a raíz de su trabajo en la película “Lost in translation”: “Creo que todo el mundo pensaba que era mayor y que llevaba mucho tiempo actuando. Me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada. Sentí que mi carrera había terminado. Pensé que ese era el tipo de carrera que tenía y que esos eran los papeles que había interpretado. Pero recuerdo que pensaba: ‘¿Esto es todo?'”

Scarlett continuó actuando, pero no estaba muy convencida de los personajes que le ofrecían: “Me convertí en una especie de objeto y me encasillé en una forma en la que sentí que no recibía ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo que pensé: ‘Creo que la gente piensa que tengo 40 años’. De alguna manera dejó de ser algo deseable y algo contra lo que estaba luchando”.

Han pasado casi 20 años y ahora Johansson reconoce que el panorama es otro para las jóvenes: “Vivimos en un patriarcado y siento que hay una realidad fundamental de la condición de la mujer que siempre, incluso si esos 600 hombres no son activamente agresivos tanto como lo habrían sido hace un minuto, sigue estando fundamentalmente ahí…Veo a actrices más jóvenes que tienen 20 años. Parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes. También es otra época. Por suerte, y afortunadamente, ya no se nos permite encasillar realmente a los actrices, ¿no? La gente es mucho más dinámica”.

