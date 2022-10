Sin sostén, Estefanía Ahumada, de “Exatlón Estados Unidos” se luce al posar muy sexy con botas industriales

Estefanía Ahumada es muy conocida en México desde años, pero ahora viajó a Estados Unidos para integrarse al gran número de participantes en el reality show de competencias deportivas “Exatlón”. En su cuenta de Instagram (donde tiene más de un millón de seguidores) publicó unas fotos en blanco y negro que la muestran muy sexy, usando botas industriales, pantys y una chamarra de piel que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén.

La bella española de 31 años pertenece al equipo rojo y ha sobresalido en varias de las competencias. Ella complació a sus fans con muchas fotos en las que muestra su alegría por participar en el programa, en el que además luce su tonificado cuerpo.

Aparte de ser actriz y conductora Estefanía es una gran fan de los deportes, y de ahí su ecultural figura. Le encanta ir a la playa y compartir en las redes sociales imágenes que muestren su perfecto bronceado. Ella complementó una en la que aparece luciendo un bikini negro con el mensaje: “Sé que estarán apoyándome y mandándome toda su energía positiva… @angela_ahumada se quedará a cargo y sé que lo hará increíble!! Los adoro ♥️ No me dejen solita 🙏”. View this post on Instagram A post shared by Estefania Ahumada (@estefania_ahumada)

